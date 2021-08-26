AK Parti'li Turan: "BBC özür diledi ama muhalefet hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ediyor - Son Dakika

AK Parti'li Turan: "BBC özür diledi ama muhalefet hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ediyor

Turan: "Sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu"

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, BBC Türkçe'nin 'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' şeklindeki haberini yayınladıktan sonra silmesi ve özür dilemesine rağmen bu haberle ilgili konuşma ve paylaşım yapan muhalefeti eleştirerek, "BBC'nin yaptığı bir haberi kendi siyasi görüşleriymiş gibi konuşmalarında, sosyal medyalarında paylaşarak karşımızda olmayı bir siyasi görev bildiler. 'BBC o yayınladığı haberi kaldırdı, bu yanlışmış hata yapmışız' dedi. Yetmedi; 'Türkiye'den özür diledi'. BBC özür diledi ama bu ülkenin muhalefeti maalesef özür dilemek bir yana hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ettiler. Sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu? BBC kadar siyasi ahlakınız yok mu deme hakkımız var bizim" dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası temel atma töreni ile Biga Belediye'sinin Özel Biga Belediyesi Eczacı Zübeyde Aydın Çocuk Gündüz Bakımevi, Biga Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği açılış töreni, Biga Belediyesi Sosyal Konut projesi temel atma töreni ve Biga Belediyesi Şehitlik Sosyal tesisi açılış törenleri gerçekleştirildi.

Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Biga Kaymakam Vekili olan Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenlerde konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, seçim sürecinde verdikleri yatırım sözlerini bir bir yerine getirdiklerini belirterek, Biga'ya ve Biga halkına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, yatırımlar için AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a destekleri için de teşekkür etti.

Biga Belediyesi Şehitlik Sosyal tesisi açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, BBC Türkçe'nin 'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' şeklindeki haberini silmesi ve özür dilemesine rağmen bu haberle ilgili konuşma ve paylaşım yapan muhalefeti eleştirdi.

"Sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu"

Burada yaptığı konuşmada muhalefete yüklenen Turan, "Muhalefet olacak daha çok çalışalım. Alternatif olacak daha iyi iş yapalım. Ancak bu topraklarda muhalefet ile ihanet arasında çok ince çizgi kaldı. Bakınız, Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Kuzey Kıbrıs'taki sorunlar, Azerbaycan dedik hiç bir konumuzda yanımızda olmayanlar, şimdi de tuttular BBC'nin yaptığı bir haberi kendi siyasi görüşleriymiş gibi konuşmalarında, sosyal medyalarında paylaşarak karşımızda olmayı bir siyasi görev bildiler. 'BBC o yayınladığı haberi kaldırdı, bu yanlışmış hata yapmışız' dedi. Yetmedi; 'Türkiye'den özür diledi'. BBC özür diledi ama bu ülkenin muhalefeti maalesef özür dilemek bir yana hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ettiler. ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu. BBC kadar siyasi ahlakınız yok mu deme hakkımız var bizim. Buradan çağrıda bulunuyorum, bu ülkenin temel meselelerinde bir araya gelmeyi, milli sorunlarla bir araya gelmeyi başarma zorunluluğumuz var. Siyasi partiler, muhalefet-iktidar bu dengeler değişir dönüşür ama ülkemiz bir tane, sevdamız, derdimiz, ortak olmak durumunda. Nasıl ki biz bu mahalleye yatırım yaparken, ilçemize yatırım yaparken siyasi partinin hangisine oy verdiniz kimsiniz demiyorsak, Türkiye'nin temel meselelerinde 85 milyonun beraber olduğu işi yapmak durumundayız. Ayasofya açıldığında sevinmek hiç kimseyi iktidar yanlısı yapmaz. PYD komşumuz olamaz dediğinizde de hiç kimse sizi yine diyorum iktidar yanlısı yapmaz. Milli meselelerde bir arada olmalıyız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Büyüyen ülkeyiz. Gelişen bir ülkeyiz. IMF'siz Türkiye olmaz denirken bugün 200 milyar ihracatı olan bir Türkiye var. Bugün 20 sene önce sadece kibritin üzerinde türk malı yazarken bugün ülkenin ürettiği füzelerde, İHA'larda, SİHA'larda türk malı yazıyor. Bunlar büyük işler, büyük dönüşümler. O yüzden Türkiye'mizin büyümesine hep beraber omuz vereceğiz, şahitlik yapacağız. Biz bu ülkede 100 yıllık bölgesel oyunları bozmaya başladık. Biz konjoktürel sorunlardan etkilensek te altında kalmamayı başarmış bir ekibiz. Biz biliyoruz ki tarihin bize verdiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız. Rüzgar sert esiyormuş, eserse essin. Bundan söğüt korksun çınara bir şey olmaz. Bu ülke kaldığı yerden yoluna inşallah devam edecek. Bölgemizin büyüyen gücü, zincirleri kıran bir ülke olmayı hep beraber başaracağız" dedi.

"Hepimiz için sevindirici bir adım oldu"

3600 ek göstergeye değinen Bülent Turan "Bizim zaten sözümüz olan bir 3600 ek gösterge meselesi vardı. Polislerimizi sağlık çalışanlarımızı ilgilendiren bir mesela. Uzun zamandır bizi ilgilendiren bir mesele. Bununda bir mutabakata bağlanması hepimiz için sevindirici bir adım oldu. Ümit ediyorum meclisi açtığımızda oturacağız, hem sendikanın hem bakanlığın temsilcileri ile beraber teknik çalışmalarımızı vekillerimizle beraber yapıp o metni bir teklif hale getireceğiz. Gecikmeden de bize yakışan bir şekilde sözümüzün eri olarak yola devam edeceğiz. Şimdiye kadar söz verip de yapmadığım hiç bir iş olmadı" şeklinde konuştu.