AK Parti'li Turan: CHP, her durumu yurt dışına şikayet etmeyi görev biliyor - Son Dakika

AK Parti'li Turan: CHP, her durumu yurt dışına şikayet etmeyi görev biliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, attığı adımlarla, belirlediği politikalarla Türkiye'yi geriye götürmek derdinde.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, attığı adımlarla, belirlediği politikalarla Türkiye'yi geriye götürmek derdinde. Her durumu yurt dışına şikayet etmeyi, her konuyu AYM'ye götürmeyi görev biliyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, basın mensupları ile TBMM'de bir araya geldi. Turan, burada gazetecilere yaptığı sohbette CHP'nin AYM'ye taşıdığı yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin sürekli bu tarz konularla ülke gündemini meşgul ettiğini belirten Turan, "Bu konuda adeta bir sekretarya hizmeti sunuyor. 90 yıllık bir partinin geldiği nokta bu olmamalı. Daha ciddi konularla ülkeye ve millete katkı sağlamalı. Bakınız, her alanda olduğu gibi yargı alanında da reformlar yapıyoruz. Reform niteliğinde düzenlemeler ile koronavirüs tedbirleri de içeren 2'nci yargı paketi olan infaz paketi de bu anlayışla yapıldı. Malumlarınız kanun, infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler, açık cezaevindeki hükümlülerin izin düzenlemesi ve kadın, yaşlı, çocuklar için iyileştirmeler gibi önemli düzenlemeler içeriyor. Toplum vicdanını yaralayan, bizim de kırmızı çizgimiz olan terör, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışına alınmıştı. Toplumun önemli bir kesiminin beklentisi olan bu kanunla, pandemi sürecinde önemli bir adım atıldı" ifadelerini kullandı.

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'CHP'NİN HEYBESİNDE DUVAR ÖRME VAR'

Turan, infaz paketi hazırlanırken, tüm paydaşların görüşlerinin alındığını ve toplum vicdanını yaralamayacak bir hassasiyetle çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"2'nci yargı paketi olan infaz düzenlemesinin iptalinin kime ne faydası var. Eğer bu düzenlemeden Demirtaş yararlanmış olsaydı, terör suçluları yararlanmış olsaydı CHP bu adımı atıp AYM'ye gider miydi? CHP'nin heybesinde millete hizmet etmek anlayışı yok. CHP'nin heybesinde kaos var, kriz var, duvar örme var. AYM'nin bu kararı ile bu tartışma kapandı ve bu konu da geride kaldı."


Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Turan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:50 Kaynak: DHA

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23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
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