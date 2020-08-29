AK Parti'li Turan: CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etti - Son Dakika

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, cezaevinde ölen DHKP-C'li Ebru Timtik'in posterini asan İstanbul Barosu'na ve anma törenine katılan CHP'lilere tepki göstererek, "Barolar marjinalleşen, teröriste destek veren, köhne zihniyetin yuvası haline gelmemeli derken boşa demiyorduk. İstanbul Barosu yönetimi ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir. Yazıklar olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 18 Mart Çan Termik Santrali'ni ardından Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na bağlı Çan Linyit İşletmesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Dirlik, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ve AK Parti Çan İlçe Başkan Vekili Osman Uysal hazır bulundu.

Cezaevinde ölen DHKP-C'li Ebru Timtik'in posterini asan İstanbul Barosu'na ve anma törenine katılan CHP'lilere tepki gösteren Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söyledi:

"Barolar, marjinalleşen, teröriste destek veren, köhne zihniyetin yuvası haline gelmemeli derken boşa demiyorduk. İstanbul Barosu yönetimi ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir. Yazıklar olsun. Yaşananların kabul edilemez. İstanbul Barosu gibi çok sayıda CHP'li yöneticinin de örgüt üyeliğinden mahkum bir isme bu denli, adeta kurumsal bir duruşla sahip çıkması milli güvenlik meselesidir. CHP iktidar olsa ölen DHKP-C'li için tören mi düzenleyecek, heykelini mi dikecekti? Görevi başındayken şehit düşen savcımız için gösterilmeyen hassasiyet, terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu ile aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde ölen biri için gösteriliyor. Terör sevicilik gelenek oldu bunlarda. Söküp atamıyorlar içlerinden. Milletimiz bu ihaneti unutmaz."