AK Parti'li Turan'dan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın sözlerine ilişkin, " İsrail'in mazlum Filistinlilere yönelik saldırılarının olduğu bir dönemde ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı'mızı hedef alması tamamen gündem değiştirme çabasıdır. Netanyahu hükümetinin zulmüne, katliamlarına destek ve cesaret verenlerin bu açıklaması akla ziyan bir yaklaşımdır." dedi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde doğal gaz çalışmalarını inceleyen Turan, belediye ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistinlileri hedef alan saldırılarını artarak sürdürdüğünü belirten Turan, "İsrail'in mazlum Filistinlilere yönelik saldırılarının olduğu bir dönemde ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı'mızı hedef alması tamamen gündem değiştirme çabasıdır. Netanyahu hükümetinin zulmüne, katliamlarına destek ve cesaret verenlerin bu açıklaması akla ziyan bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Turan, her türlü ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı, zulmü reddeden bir anlayışa sahip olduklarını vurguladı. Tarih boyunca "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." sözünü şiar edinmiş bir medeniyetin mensupları olduklarını dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Kimse kadın, yaşlı, bebek demeden sivillerin, masumların katledilmesine seyirci kalmamızı beklemesin. Filistinli çocukların katledilmesini 'İsrail'in kendini savunma' hakkı diye gören bir zihniyet, Cumhurbaşkanı'mızı antisemitizmle suçlayamaz. Biz İslamofobi, antisemitizm gibi tüm nefret suçlarına karşıyız. Yüzyıllardır bu topraklarda sadece Yahudi vatandaşlarımızla değil, her kesimden ve inançtan milletle kardeşçe yaşıyoruz. Bizim Yahudilerle bir problemimiz yok. Daima mazlumlara kucak açan ülkemiz, İkinci Dünya Savaşı sırasında Holokost'tan kaçan çok sayıda Yahudi'ye vatan olmuştur. Bizim asıl derdimiz, insanlık suçu işleyen, uluslararası hukuku çiğnemek pahasına katliamlarına devam edenlerdir. Kendi insani ve vicdani ayıplarını Cumhurbaşkanı'mızı hedef göstererek ve karalayarak gizleme çabaları beyhudedir. ABD yönetimi bu tür yollara girmek yerine Cumhurbaşkanı'mızın dünyaya verdiği insanlık mesajlarını kendilerine rehber edinsin. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünya mazlumlarının umudu, insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz. Zulme ne seyirci kalacağız ne de susacağız."