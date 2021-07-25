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ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama

25.07.2021 23:02

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin, "Düne kadar kendilerini 'solcu' diye ifade edenler, Amerikan fonlarıyla basın çalışması yaparak, aslında emperyalizme hizmet altyapısı hazırlamışlar.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin, "Düne kadar kendilerini 'solcu' diye ifade edenler, Amerikan fonlarıyla basın çalışması yaparak, aslında emperyalizme hizmet altyapısı hazırlamışlar. O yüzden sağcı da biziz solcu da biziz. Ama bir şey var. Emperyalizme karşı tek adam bu camia, Türk milleti. Hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Fondaş muhaliflik, Türkiye dışına hizmettir. Fondaş muhaliflik, Türkiye'ye hizmet etmemektir." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesinin Kalkım beldesinde düzenlenen, 112 Acil Servis binası, Kalkım gölet besleme kanalı, park sosyal tesisleri, kapalı futbol sahası, basketbol sahası açılışları ile belediye araç teslimi ve içme suyu isale hattı açılış programına katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, "Zaman zaman iftira atıyorlar, dedikodu yapıyorlar, eleştiriyorlar. Bir ülkede iktidar kadar muhalefet de olmalı. Her parti kıymetli. Ancak muhalefet ile ihanet arasında ince bir çizgi var. Dış politikada, milli meselelerde beraber olmak zorundayız. Tarzımız eleştirilir, yatırımlarımız eleştirilir. Ama belli konularda, Kıbrıs, Azerbaycan, Mavi Vatan, Libya, Suriye, doğal gaz gibi birçok konuda beraber hareket etmek zorundayız. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Muhalefet başımızın tacı. Olacak ki biz daha çok çalışacağız. Ama bu ülkenin birlik ve beraberliğine yan bakan kim varsa da o gözü oymak bizim görevimiz." diye konuştu.

Turan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Türkiye'de bazı medya kuruluşlarının fonlandığına dair açıklamalarını izlediklerini anımsattı.

Bunu hayretle karşıladıklarını dile getiren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Amerika fonlarıyla hayata geçen medya kuruluşları gördük. Sorsanız yandaş, havuz medyası derler. Kendilerini 'bağımsız' diye iddia ederler. Amerikan parasıyla bağımsızlık türküsü mü söylenir? Amerikan desteğiyle bu millete tarafsız mı olunur? Biz diyorduk ki 'bu adamlar PKK deyince neden ses çıkarmıyorlar? Neden PYD'yi eleştirmiyorlar. Neden Ayasofya deyince karşı çıkıyorlar?'. Ama öğrenmiş olduk. Bu adamlar, Amerika'nın parasıyla, Türkiye'de, 'Bağımsızım' rolü yapmaya çalışan zavallılar. Sorsanız tarafsızlar. Ne tarafsızı? Siz tam bu milletin karşısındasınız. Tam bu milletin değerlerinin karşısındasınız. Şimdiye kadar onlardan bir tek PKK eleştirisi gördünüz mü? PYD eleştirisi gördünüz mü? O yüzden Amerikan fonlarıyla haykıran, çalışan, politika üreten o adamlara söylemek istiyorum; Atatürk kalktı dedi ki 'Manda ve himayeye hayır diyoruz', 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'. Bu meydandan haykırıyorum, egemenliğe yan bakan kim varsa, fonlarla plan yapmaya çalışan kim varsa, bilsin ki ne sizin fonunuz ne sizin tarzınız bu ülkeye ayar vermeye yetmez."

Bülent Turan, milletin omuz omuza yürümeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu millet, kardeşliğini nihayet devam ettirmeye, bayrağı dalgalandırmaya yüzyıllarca, bin yıllarca inşallah devam edecek." ifadesini kullandı.

Turan, "Sağcı olmak solcu olmak bu ülkeyi sevmemek anlamı vermez kimseye. Ama gördük ki, sağcı da solcu da bu ülkede emperyalizme karşı olanlar ve olmayanlar haline gelmiş. Düne kadar kendilerini 'solcu' diye ifade edenler, Amerikan fonlarıyla basın çalışması yaparak, aslında emperyalizme hizmet altyapısı hazırlamışlar. O yüzden sağcı da biziz solcu da biziz. Ama bir şey var. Emperyalizme karşı tek adam bu camia, Türk milleti. Hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Fondaş muhaliflik, Türkiye dışına hizmettir. Fondaş muhaliflik, Türkiye'ye hizmet etmemektir." görüşünü paylaştı.

Programa, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Naim Makas, İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Gökhan Baştürk ile ilçe ve belde belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Türkiye, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan'dan, bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika


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