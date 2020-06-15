AK Parti'li Turan'dan CHP'li Özel'e HDP tepkisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, HDP'nin yürüyüşüne ilişkin paylaşımına tepki göstererek, "Birleşin artık da hepiniz rahatlayın. Mehmetçik, Pençe- Kartal Harekatı'nda ama varsa yoksa HDP." dedi.

Bülent Turan, sosyal medya hesabından HDP'nin yürüyüşüne ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Turan, "Diyarbakır annelerinin feryadına kulak tıkayacaksın, PKK'ya terör örgütü demeyeceksin; Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılan milletvekilinin terör örgütüne üye olmaktan kesinleşen mahkeme kararı Meclis'te okununca, aklına demokrasi gelip, yürüyeceksin. Geçiniz..." ifadesini kullandı.

Teröre "selamet", yargı kararına "adalet" diyenlerin, salgın önlemlerine rağmen sözde darbeye karşı yürüyüşünün başlı başına bir provokasyon olduğunu belirten Turan, "Bu yürüyüşün sözde irade merkezinin Kandil olduğu açık. Demokrasi, adalet ve özgürlük kavramları teröre perde olacak kalkanlar değildir." mesajını paylaştı.

CHP'li Özel'in, "HDP'nin yürüyüşünün engellenmesi ve yapılan müdahale, anayasal bir hakkın kısıtlanmasıdır. Bu yaşananlar polis devleti algısını güçlendirmekte, demokrasiyi ve hukuk devleti ilkelerini zedelemektedir." yönündeki paylaşımına ilişkin ise Turan, "Birleşin artık da hepiniz rahatlayın. Mehmetçik, Pençe-Kartal Harekatı'nda ama varsa yoksa HDP." şeklinde tepki gösterdi.