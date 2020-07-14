AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sözlerine tepki göstererek, "Söylediğim şudur; 'PKK ve FETÖ bu ülkede ancak cezaevinde ya da darağacında baro kurabilir. Kurarsa, virgül cezasını görür' diyorum. Virgülden sonrasını almayıp virgüle kadar ifadeyi grupta ifade etmesi gelinen vahim yerin göstergesidir" dedi.
AK Parti'li Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısı'ndaki sözlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun ismini vererek, 'Turan dedi ki; PKK, FETÖ Baro kurabilir' dediğini söyleyen Turan, şunları kaydetti:
Turan ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yargıya taşıyacaklarını söyledi. Turan, "Sosyal medya ile ilgili kanun teklifi gelecek mi" sorusuna ise, "Daha önce çalışmamız vardı, ayrıntılı çalışma devam ediyor" diye cevap verdi.