AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki - Son Dakika

AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sözlerine tepki göstererek, "Söylediğim şudur; 'PKK ve FETÖ bu ülkede ancak cezaevinde ya da darağacında baro kurabilir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında sözlerine tepki göstererek, "Söylediğim şudur; 'PKK ve FETÖ bu ülkede ancak cezaevinde ya da darağacında baro kurabilir. Kurarsa, virgül cezasını görür' diyorum. Virgülden sonrasını almayıp virgüle kadar ifadeyi grupta ifade etmesi gelinen vahim yerin göstergesidir" dedi.

AK Parti'li Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup Toplantısı'ndaki sözlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu'nun ismini vererek, 'Turan dedi ki; PKK, FETÖ Baro kurabilir' dediğini söyleyen Turan, şunları kaydetti:

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti
"Kimsenin kabul edemeyeceği, hiçbir siyasiye yakışmayan tarzda bu ifadeyi kullandı. Kılıçdaroğlu'na danışmanları yanlış bilgi vermiştir, 'dinlemeden bu ifadeyi kullanmıştır' demek istiyorum, yaşına hürmeten özür borcu olduğunu ifade etmek istiyorum. Söylediğim şudur; 'PKK ve FETÖ bu ülkede ancak cezaevinde ya da darağacında Baro kurabilir. Kurarsa virgül cezasını görür' diyorum. Virgülden sonrasını almayıp virgüle kadar ifadeyi grupta ifade etmesi gelinen vahim yerin göstergesidir."

'NİYE İKTİDARA GELEMEDİKLERİNİ GÖSTERİYOR'

Turan, daha önce yaptığı açıklamayı basın mensuplarına dinleterek, "Çok net değil mi, 'PKK FETÖ cezasını çekecekler' diyorum. Bir cümlenin yarısını almamak, bir lidere hem de iktidardan sonra gelen partinin Genel Başkanı'na yakışıyor mu? Niye iktidar olamadıklarını gösteriyor" diye konuştu.

Turan ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yargıya taşıyacaklarını söyledi. Turan, "Sosyal medya ile ilgili kanun teklifi gelecek mi" sorusuna ise, "Daha önce çalışmamız vardı, ayrıntılı çalışma devam ediyor" diye cevap verdi.


Bülent Turan, AK Parti, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

01:13 Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı 00:34 Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu 00:11 Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 23:58 Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı 23:32 Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 22:55 Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 20:03 Mısır'da petrol boru hattında yangın çıktı 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Acun Ilıcalı, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'ı resmen satın aldığını açıkladı
01:13
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
00:34
Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti
00:11
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
23:32
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 01:21:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]