AK Parti'li Turan'dan muhalefete "Libya tezkeresi" tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Turan'dan muhalefete "Libya tezkeresi" tepkisi Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Libya tezkeresi"nin, TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, MHP ve BBP'nin 325 oyuyla kabul edildiğini belirterek, "İsterdik ki tüm partiler bu önemli tezkereye destek olsun.

AK Parti'li Turan'dan muhalefete

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Libya tezkeresi"nin, TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, MHP ve BBP'nin 325 oyuyla kabul edildiğini belirterek, "İsterdik ki tüm partiler bu önemli tezkereye destek olsun. Bugün tezkereye 'hayır' diyen muhalefetin durumu bir kez daha bizlere dostlarımızı görmemize ve safların netleşmesine vesile oldu." dedi.

Turan, AA muhabirine, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin oylama sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Libya tezkeresi"nin, AK Parti, MHP ve BBP'nin 325 oyuyla kabul edildiğini dile getiren Turan, "İsterdik ki tüm partiler bu önemli tezkereye destek olsun." dedi.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'in, bugün Akdeniz'de doğal gaz boru hattı anlaşması imzaladığına dikkati çeken Turan, Türkiye'nin Libya ile anlaşmalarının ve tezkerenin öneminin, zaman geçtikçe çok daha iyi anlaşılacağını belirtti.

"Mülteci mezarlığına dönüştürdükleri Akdeniz'de bizi de hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar." diyen Turan, Akdeniz'e sınırı olmayanların at koşturduğu yerde, kimsenin Türkiye'yi hedeflerinden, gelecek adımlarından alıkoyamayacağını vurguladı.

Turan, "Akdeniz'in her noktasında varız, var olmaya da devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde 8 yıldır kurdukları düzeni nasıl bozduysak Akdeniz'de planladıkları düzeni de anlaşmalarla, tezkereyle bozuyoruz." diye konuştu.

Libya hamlesinin, planları bozmanın yanı sıra Türkiye'nin önemli bir Akdeniz planı olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Turan, "Artık Türkiye defans yapan değil, oyunu karşı sahada oynayan bir ülke konumda. Yüzyılların güç haritaları altüst oluyor. Bunlardan gurur duymak gerekir. Bugün tezkereye 'hayır' diyen muhalefetin durumu bir kez daha bizlere dostlarımızı görmemize ve safların netleşmesine vesile oldu. Tüm siyasi partileri, siyasi ayrım yapmaksızın yekvücut halinde milli konularda, ülkemizin gelişiminde, Türkiye'nin büyümesinde destek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, AK Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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