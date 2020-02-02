AK Parti'li Turan'dan "Sosyal Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Turan'dan 'Sosyal Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi' açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Turan'dan "Sosyal Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi" açıklaması

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki Sosyal Konutlar'ın kentsel dönüşüm projesi hakkında ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

AK Parti'li Turan'dan

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki Sosyal Konutlar'ın kentsel dönüşüm projesi hakkında ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Yenice ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odasının toplantısına katılan Turan, projede gelinen noktayı aktardı.

Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki işlemlerinin tamamlandığını belirten Turan, "Çanakkale'de eski yıllarda yapılan sosyal konutlar var. Depreme dayanıksız olduğunu biliyoruz. Kentsel dönüşüme girmesini istiyoruz. Çevre Müdürlüğü çalışmasıyla beraber Bakanlık ayağı dediğimiz bölümü bitti. Bakanlık riskli alan ilan etti. Bundan sonra hangi bina yıkılacak, süreç nasıl işleyecek; iş belediyede. Bundan sonra belediye adım atacak, biz omuz vereceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili tartışmalara da değinen Turan, " Elazığ'da deprem var, adam Erzurum'da kayak yapmayı yeni siyaset anlayışı olarak düşünüyor. Mesele Elazığ'ın derdini yüreğinde hissetmek. O gün herkes ağlarken sen gülüyorsan, bu yeni siyaset değil eski siyasettir, Türkiye'nin gömdüğü, bıraktığı siyasettir." diye konuştu.

Gündemde seçimin olmadığını vurgulayan Turan, Ankara'nın yoğunluğuna rağmen Gelibolu, Çan ve Yenice'de esnafla bir araya geldiklerini sözlerine ekledi.

Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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