AK Parti'li Turan: Genel kanaatimiz seçim barajının indirilmesi yönünde - Son Dakika

AK Parti'li Turan: Genel kanaatimiz seçim barajının indirilmesi yönünde

28.05.2021 09:03
AK Parti'li Turan: Genel kanaatimiz seçim barajının indirilmesi yönünde, System.String[]

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 'Seçim Kanunu'nda yapılacak değişikliğe ilişkin, "Dünya örneklerinde özellikle Avrupa Konseyi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baraj değerlendirmesine baktık; '5 mi, 7 mi, 10 mu olsun' tartışması çok gerçekçi bir tartışma. Biz bunu tartışıyoruz.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, 'Seçim Kanunu'nda yapılacak değişikliğe ilişkin, "Dünya örneklerinde özellikle Avrupa Konseyi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baraj değerlendirmesine baktık; '5 mi, 7 mi, 10 mu olsun' tartışması çok gerçekçi bir tartışma. Biz bunu tartışıyoruz. Genel kanaatimiz, barajın indirilmesi yönünde" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, partisinin uzun süredir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum kapsamında üzerinde çalıştığı ve seçim barajının düşürülmesini de kapsayan 'Seçim Kanunu' hakkındaki değişikliğe ilişkin yol haritasını anlattı. Sistem değişikliği ile birlikte atılması mecburi adımlar olduğunu kaydeden Turan, "Birçok temel kanunun aslında yeni sisteme göre revize edilmesi lazım. Bunun için partimiz bir çalışma komisyonu kurdu. Benim de içinde olduğum komisyonun başkanlığını genel başkan yardımcımız Hayati Yazıcı yaptı. Son MYK toplantımızda da gelinen yerle ilgili tüm dünya örneklerine bakarak büyük bir sunum yaptı. Bu sunumu şu anda değerlendiriyoruz. Belki birkaç MYK toplantısında değerlendirme gerekebilir" dedi.

'KANAATİMİZ BARAJIN İNMESİ'AK Parti'nin, 'Seçim Kanunu'nda yapılacak çalışma için kurulan komisyonun dünya örneklerini incelediğini aktaran Turan, "Dünya örneklerinde özellikle Avrupa Konseyi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baraj değerlendirmesine baktık; '5 mi, 7 mi, 10 mu olsun' tartışması çok gerçekçi bir tartışma. Biz bunu tartışıyoruz; 5 olur, 7 olur, 10 olur bunu tartışıyoruz. Genel kanaatimiz barajın indirilmesi konusunda. Onun dışında; 'dar bölge mi, daraltılmış bölge mi' bunların tartışması yapılıyor. 'Bir bölgenin içerisinde 5 milletvekili mi olacak, 7 milletvekili mi olacak, Türkiye'nin nüfusuna göre, illere göre kaç vekilin bir ilde olması daha demokratik olur, daha uygulanır bir sistem' bunu tartışacağız. 'Cumhur İttifakı'mız MHP başta olmak üzere bütün partilerle bunu görüşeceğiz. Dünya değişiyor, bizim sistemimiz değişti, bu sisteme bağlı olarak da daha demokratik 'Siyasi Partiler Yasası'nı, daha demokratik benzer ana temel kanunları yapmak görevimiz. Yüksek Seçim Kurulu yetkileri meselesi var, birçok mesele var hepsini tartışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.'ŞU ANKİ SİSTEME KIZAN PARTİLERE DE YARADI'2018 seçimlerinde yasal hale getirilen seçim ittifaklarının, seçim barajının düşürülmesi halinde uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Turan, şunları kaydetti:  "Türkiye'de 2018'e kadar seçim ittifakı imkanı yoktu ancak ittifak imkanı olmamasına rağmen partiler 'hülle' yaparak bir anlamda farklı imkanları zorlayarak, resmen ittifak yapmamakla beraber aynı listeden girerek, benzer adımlar atarak ittifakı fiilen hayata geçiriyorlardı. 2018'de yapılan değişiklikle artık partilerin yasal zeminde bir statü kazanarak ittifak yapma imkanı verildi. Bu ittifak yapma imkanı da aslında Meclis'e çok büyük bir temsil olarak yansıdı. Şimdiye kadar 100 yıllık cumhuriyetimizde hiç görülmeyen derecede bir yansıma ve Meclis'te 10'dan fazla parti var, küçüklü büyüklü. Bu oran yüzde 99,3, temsil imkanı var. Önceden 80'leri, 70'leri bulunca 'iyi diyordu' vatandaş. Şimdi yüzde 99'un üzerinde bir temsil oranı var. O yüzden yeni sistem aslında milletimizin ruhunun, tarzının, siyaset algısının Meclis'e yansımasını da sağlamış soldu. Her ne kadar parlamenter rejimi isteyen, şu anki sisteme kızan partiler varsa da onlara da yaramış oldu. Şu an birçok küçük parti ittifaklar sayesinde Meclis'te yer aldılar. O yüzden yeni dönemde de ittifakların devam etmesinin, daha demokratik, daha katılımcı bir Meclis olmasını önemsiyoruz. Barajın düşmesi ittifakı bozan bir tarz değil."'İTTİFAKA ENGEL DURUM YOK'Barajın düşürülmesinin, seçim ittifaklarını etkilemeyeceğini vurgulayan Turan, "Bir partinin oyu barajı aşsa da aşmasa da çok oy alsa da az oy alsa da partiler ittifak yapmayı tercih edebilir. Gönülleri birdir, bakış açıları birdir. Karşı bloka karşı güçlü olmak isteyeceklerdir. Onun için yüzde 1 oy alması, yüzde 50 oy alması arasında barajı aşmakla beraber ittifaka engel bir durum yok. İttifak ayrı düzenleme, bunun yanında barajın düşmesi ayrı bir düzenleme olacaktır" dedi.'HEM ADALETİ HEM İSTİKRARI TESİS EDECEĞİZ'

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, Meclis'in bu kadar partiyle temsil edilmesinin istikrarı etkileyip etkileyemeyeceğine ilişkin ise "Bu çalışmalar yapılırken, tüm dünyanın kabul ettiği bir ifade vardır; 'Temsilde adalet, yönetimde istikrar'. Öyle bir sistem olsun ki hem ülkenin istikrarı sağlansın hem de tüm farklı kesimlerin temsil edildiği bir imkan olsun. Bunu değişik ortamlarda tartışmış kanun koyucular. Yüzde 1 oy alan bir partinin genel başkanı ile yüzde 50 oy alan bir partinin genel başkanı Meclis'te aynı süre hakkını isteyen, aynı yetkileri isteyen bir usulle Meclis'in daha güçlü çalışmasını engelleyen bir sonuç doğurabilir; bunu iyi tartmak lazım. Hem adalet tesis edeceğiz hem istikrarı tesis edeceğiz. Meclis dışına baktığımızda 110 tane parti var. Onun için demokrasi sadece partiyle hayata geçmez. STK'sı var, başka imkanları var. O yüzden partiden başka demokratik yol yokmuş gibi davranmak doğru değil. Partilerin toplumda karşılıkları varsa kıymeti var" diye konuştu.

AK Parti'li Turan: Genel kanaatimiz seçim barajının indirilmesi yönünde
AK Parti'li Turan: Genel kanaatimiz seçim barajının indirilmesi yönünde
AK Parti'li Turan: Genel kanaatimiz seçim barajının indirilmesi yönünde

Avrupa Konseyi, Seçim Kanunu, AK Parti, Baraj, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: Genel kanaatimiz seçim barajının indirilmesi yönünde - Son Dakika


Son Dakika

Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu Çevredekiler izlemekle yetindi! Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü Çevredekiler izlemekle yetindi! Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi

Son Dakika Haberleri
09:21 Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi!
09:18 Bakan Koca yeni bir kamu spotu paylaştı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz
09:16 Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu
09:15 BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici
09:13 Çevredekiler izlemekle yetindi! Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü
09:12 Araç şarampole yuvarlandı! Can pazarı: 5 yaralı
09:11 Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı
09:07 Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı
09:05 Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı
09:03 AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak
Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi! Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi!         
09:21
BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici         
09:15
Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı         
09:11
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Kim Jong-un, yasa dışı film satan adamı 500 kişi önünde kurşuna dizdirdi Kim Jong-un, yasa dışı film satan adamı 500 kişi önünde kurşuna dizdirdi         
09:00
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış         
20:48
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 09:29:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Turan: Genel kanaatimiz seçim barajının indirilmesi yönünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement