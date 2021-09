Ak Parti'li Turan: HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin, "Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda HDP'nin dile getirdiği 'özgürlük ittifakı'nın da adayı olacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında 1 Ekim'de açılacak Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bülent Turan, 1 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama döneminin başlayacağını belirterek ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yemin edeceğini söyledi. Turan, 5 Ekim Salı günü Meclis'in çalışmaya başlayacağını kaydederek "Muhalefetle olumlu temas kurmak istiyoruz, akılcı katkı bekliyoruz. Yaz döneminde çalıştığımız konular var. Vergilerin kolaylaştırılmasını sağlayan bir teklifimiz olacak. Küçük esnafı koruyacağız; bu anlayışımız devam edecek. Muhalefete de götüreceğiz, kanaatlerini alacağız, sonra komisyona sunacağız. İlk gündem maddemiz vergilerin kolaylaştırılmasıyla ilgili olacak. Küçük esnafa vergi indirimi" dedi.

'SOSYAL MEDYADA YURT DIŞI ÖRNEKLER İNCELENİYOR'Sosyal medya düzenlemesinde yurt dışındaki örneklerin incelendiğini belirten Turan, "Spor kanunu için arkadaş grubumuz yoğun çalışma yapıyor. Daha denetlenebilir, daha şeffaf kulüp yönetimi getiren bir teklif üzerinde çalışıyoruz. Psikiyatri, psikologların ruh sağlığı alanında meslek kanunu çalışmamız olacak. Seçim yasası, siyasi partiler yasası, yeni anayasa gündemimiz hiç yok olmayacak. Nasıl bir metin çıkartırız bunu tartışıyoruz, diğer partilerin de görüşlerini alacağız" diye konuştu. 'DIŞ GÜÇLERİ BİLMEYEN ZAVALLI SİYASETÇİ MODELİ'Bülent Turan, muhalefetin dış güçler konusunu sürekli gündeme getirdiğine vurgu yaparak, "Tarihin her döneminde dış güçlerle mücadele edilmedi mi? Ekonomik operasyonlar, ambargolar yapılmadı mı? Kurtuluş Savaşı dış güçlere karşı, yedi düvele karşı verilmedi mi? O günkü niyetlerin bittiğini mi düşünüyorsunuz? Bazı ülkelerin konjonktürel niyetlerini, olumlu veya olumsuz tavırları bu gerçeği değiştirmez. 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında küresel güçler de yok muydu? FETÖ sadece bir maşa değil miydi? Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı da küresel destekli bir örgüt olan FETÖ'nün kasediyle olmadı mı? Neymiş; 'dış güçler yokmuş.' Ayıp ayıp. Bu şahıslara, millet bu devleti emanet eder mi? Ecdadımız bu güzel vatanı bizlere miras olarak bıraktı. Daha tehlikelisi dış güçleri bilmeyen, devlet adamlığından uzak, zavallı siyasetçi modeli. Bizim görevimiz İstiklal Mücadelesi ruhuyla her zaman güçlü olmaya çalışmak" ifadelerini kullandı. 'HDP KİMİ İSTERSE ADAY O OLACAKTIR'Bülent Turan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgiil tartışmalara ilişkin de "Durum o kadar absürt hallere geldi ki, belediye başkanını parlatmak için tarihin akışını değiştirmiş, bir cihan padişahına benzetmeye kadar gitti. Bu adayı açıklamama sebeplerinin bir seçim stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hazırlıksız olmaları ve ittifakın diğer paydaşının onayını almamalarından kaynaklı. Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda HDP'nin dile getirdiği 'özgürlük ittifakı'nın da adayı olacaktır. Dün 'İktidara geldiğimizde HDP'ye 1-2 bakanlık verebiliriz' diyen CHP'nin bugün adayını HDP belirliyor. Kendi aralarında bir mutabakata varamayanlar, ülke yönetimine talip. Trajikomik bir durum. İşte bu yüzden AK Parti, Cumhur İttifakı, bu ülke için en güçlü, en umut verici alternatifsiz tek seçenek olmaya devam ediyor. Kafaları çok karışık. Getirsinler kanun teklifini destek verelim. İster 1 yıl Kılıçdaroğlu, 1 yıl Akşener, 1 yıl Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına; ister 6 ayda bir dönüşümlü olarak cumhurbaşkanı yardımcılıklarına imkan verilsin. İster öyle, ister böyle. Ne diyorlarsa, her usule hazırız. Bizim adayımız belli. Milletimize güveniyoruz" dedi.