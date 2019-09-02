Ak parti'li turan'ın mutlu günü

ÇANAKKALE Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan ile Kevser Turan çiftinin oğulları Ömer, Kerem ve Asaf'ın sünnet düğünü, Lapseki ilçesinde yapıldı. Turan çiftini bu mutlu günlerinde siyasetçi dostları da yalnız bırakmadı.

Lapseki ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile Kevser Turan çiftinin oğulları Ömer, Kerem ve Asaf'ın sünnet düğününe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde Turan ailesinin evlerinin önünde gerçekleşen programda, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da yer aldı.

Tören öncesi davetliler Turan çiftini tebrik etmek için platform önünde kuyruklar oluşturdu. Turan ailesi, saatlerce vatandaşların tebriklerini kabul ederek, kendileri ile fotoğraf çektirdi. Düğün törenine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Turan ailesinin değerli misafirleri, evlerinize, yuvalarınıza saçılmış inciler gibi göz aydınlığı evlatlar bahşeden cenabı hakka hamd ediyorum. Kız erkek ayrımı yapmadan ama bilhassa yetim çocukları daha fazla seven Peygamber Efendimiz Rasulüllah'ı Vesselam'a da selat ve selam gönderiyorum. Turan ailesinin sünnet davetine icabet ederek bu sevince ortak olduk ve ortak olmak suretiyle sevinci çoğaltan, güzelleştiren bir davetten hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Saat 19.00'da Mevlid-i Şerif ile başlayan program sonrası misafirlere yemek ikramı yapıldı. Ardından ilahiler okundu. Türk halk müziği, Türk sanat müziği dinletisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Program, geç saatlere kadar etkinlikler ve ikramlarla devam etti.

Turan ailesinin daha önce yaptıkları çağrı doğrultusunda, sünnet törenine çelenk gönderilmedi, bunun yerine Türk Kızılay'ına bağış yapıldı.