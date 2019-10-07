Ak parti'li turan: ırak ve suriye tezkereleri yarın görüşülecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi.

AK Parti'li Bülent Turan, bu hafta Meclis'in gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. 27'nci dönem 3'üncü yasama yılının ikinci haftasına yoğun bir gündemle başlayacaklarını aktaran Bülent Turan, "İlk olarak Salı günü Cumhurbaşkanlığının geçen hafta TBMM'ye sevk ettiği, kahraman Mehmetçiklerimizin yurt dışında bulunmalarına ilişkin tezkerelerini uzatan; Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi ile Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 'Yurt Dışına Gönderilmesi' adı altında iki ayrı asker gönderme tezkeresini görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

Turan, çarşamba ve perşembe günü ise Genel Kurul'da, 'Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin katkılarıyla, mutabakat ve uzlaşı ile görüşmeyi planladıklarını belirtti.