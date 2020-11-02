AK Parti'li Turan: İzmir'de yaşadığımız üzüntünün aynısını bir gün Çanakkale'de yaşamak istemiyoruz - Son Dakika

AK Parti'li Turan: İzmir'de yaşadığımız üzüntünün aynısını bir gün Çanakkale'de yaşamak istemiyoruz

02.11.2020 14:49
AK Parti'li Turan: İzmir'de yaşadığımız üzüntünün aynısını bir gün Çanakkale'de yaşamak istemiyoruz, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, depremin, Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirterek, "Daha fazla sorumluluk alınmalı. İnsan odaklı, güvenli şehircilik anlayışını daha güçlü kılmalıyız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, depremin, Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirterek, "Daha fazla sorumluluk alınmalı. İnsan odaklı, güvenli şehircilik anlayışını daha güçlü kılmalıyız" dedi. Turan, Çanakkale'de acil kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "İzmir'de yaşadığımız üzüntünün aynısını bir gün Çanakkale'de yaşamak istemiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İzmir'de yıkıma neden olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bülent Turan, devletin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren bölgeye intikal edip, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak ve depremden etkilenenlere yardım etmek için seferber olduğunu belirtti. Süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bakanların ve ilgili kurumların yakından takip ettiğine dikkat çeken Turan, "Hamdolsun ki deprem yaralarını hızla saracak kudrete ve zor zamanlarda birbirlerine kenetlenen bir millete sahibiz. Temennimiz ve duamız enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılması" dedi.

Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirten Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Kamu, belediye, STK ve özel sektörün depreme karşı önlemler alma ve depreme dayanıklı yapılar inşa etme konusunda güçlü bir iş birliğine ihtiyacı var. Daha fazla sorumluluk alınmalı. İnsan odaklı, güvenli şehircilik anlayışını daha güçlü kılmalıyız. Başta Çanakkale merkez ilçe olmak üzere, ilçelerimizde de acil kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğu biliniyor. Bununla ilgili belediyelerin ve tüm kamu kurumlarımızın daha hızlı hareket etmesini istiyoruz. İzmir'de yaşadığımız üzüntünün aynısını bir gün Çanakkale'de yaşamak istemiyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Depreme hazırlık konusunda önemli adımlar atıldı, atılmaya devam ediyor. Türkiye, depreme karşı tedbir alma, anında müdahale etme, riskli yapıların yıkılması, depremden etkilenen vatandaşlarımız için konutlar yapılması, kamu binalarında büyük revizyonlar gibi konularda çok önemli aşamalar kaydetti. Daha iyisini yapmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz."


AK Parti'li Turan: İzmir'de yaşadığımız üzüntünün aynısını bir gün Çanakkale'de yaşamak istemiyoruz
AK Parti'li Turan: İzmir'de yaşadığımız üzüntünün aynısını bir gün Çanakkale'de yaşamak istemiyoruz

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Turan: İzmir'de yaşadığımız üzüntünün aynısını bir gün Çanakkale'de yaşamak istemiyoruz - Son Dakika


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