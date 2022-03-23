Son dakika haberleri! AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ve gazilerle buluşması ibretlik durum - Son Dakika
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Son dakika haberleri! AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ve gazilerle buluşması ibretlik durum

23.03.2022 17:40
Son dakika haberleri! AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ve gazilerle buluşması ibretlik durum

Son dakika haberlerine göre AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ve gazilerle buluşması ibretlik durumAK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmesine ilişkin, "Demirtaş'ın bırakılmasını savunup, ondan bir gün sonra şehit...

AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ve gazilerle buluşması ibretlik durum

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmesine ilişkin, "Demirtaş'ın bırakılmasını savunup, ondan bir gün sonra şehit aileleri ve gazilerle buluşması tam bir ibretlik durum" dedi.

AK Parti'li Turan, yaptığı açıklamada, siyaset kendi kimliği, duruşu, tavrı olan insanlarla kıymetli olduğunu söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugün Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini hatırlatan Turan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'U' dönüşü ilk defa değil. Hatırlarsanız; Irak tezkeresine 'hayır' deyip bir gün sonra 'Kandil'i bombalayacağım' diyen kendisi, şaşkınlıkla izlemiştik. Aynı şekilde dün, PKK'nın emir eri, 'APO'nun heykelini dikeceğiz' diyen malum Demirtaş'ın bırakılmasını savunup, ondan bir gün sonra hiç böyle bir şey dememiş gibi şehit aileleri ve gazilerle buluşması tam bir ibretlik durum. Bu ibretlik durumu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ancak; o şehit aileleri ve gazilerin yüzlerine nasıl baktığını merak ediyorum. Aynı şekilde, her grup toplantısında kendilerini hakim, savcı yerine koyup Demirtaş'ın tahliyesini isteyecek kadar seviyorlarsa CHP'ye eş genel başkan yapsınlar da herkes rahatlasın" dedi.

'HEP BERABER ARAŞTIRALIM'

Turan, bu haftanın yaşlılar haftası olduğunu, yaşlıların daha huzurlu, mutlu ve rahat şartlarda yaşamasının herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi. Turan, "Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla, yaşlıların tüm sorunlarını incelemeyi, onlara çözüm önerisi üretmeyi, dünya örneklerini değerlendirip Türkiye'ye uygulamayı hedefleyen bir araştırma komisyonu kurma önergesi hazırladık. Bunu Meclisimize verdik. Ümit ediyorum; diğer partilerimizin de ortak kanaatiyle, hassas yaklaşımı ile bir an önce genel kurulumuzda görüşürüz. Komisyonu partilerin ortak üyeleriyle beraber kurarız ve Türkiye'de yaşlılarımızın hangi dertleri var, hangi adımları atmak lazım, hangi tavırla, anlayışla bunları çözeriz, hep beraber araştıralım istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü

- Bülent Turan'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Besti KARALAR-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA


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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ve gazilerle buluşması ibretlik durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! AK Parti'li Turan: Kılıçdaroğlu'nun şehit aileleri ve gazilerle buluşması ibretlik durum - Son Dakika
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