AK Parti'li Turan: Köprü ile beraber yeni sanayi planlarına ihtiyaç duyulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, inşası devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü için, "Çanakkale'mizin ihracatını artıracak vizyon projemiz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün planlanan iş takvimi aksamadan devam ediyor. Köprü ile yeni sanayi planına da ihtiyaç duyulacağı kesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım çalışmaları sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ayağındaki Şekerkaya mevkisinde devam eden inşaat alanında incelemelerde bulundu, köprünün çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.