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AK Parti'li Turan: Meclis'i planlanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz - Son Dakika

AK Parti'li Turan: Meclis'i planlanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz

07.06.2021 16:06
AK Parti'li Turan: Meclis'i planlanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz, System.String[]

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin TBMM'de soruşturma komisyonu kurulması talebi ile ilgili, "Biz Meclis'imizi, planlanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin TBMM'de soruşturma komisyonu kurulması talebi ile ilgili, "Biz Meclis'imizi, planlanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bu hafta Meclis'te görüşülecek konularla ilgili bilgi veren AK Parti'li Turan, yarın TBMM Genel Kurulu'nda 21 maddeden oluşan 'İcra İflas Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerine başlanacağını belirtti. Turan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını hedeflediklerini belirterek, "Araştırma Komisyonu'nun tüm partiler tarafından değerlendirilip yarın Meclis'e verilmesini, perşembe günü görüşülmesini talep ediyoruz. Çevre bize emanet. Deniz, orman ve çevre; bunlar gelecek nesillerimize yanlış yaptığımızda en büyük kötülük olarak yansıyacak olan bedeli ağır olacak yaklaşımlarımız. Gündemde olan bu sorunun araştırılmasını, hangi adımlar atılınca sorunun ortadan kalkacağını araştırmak üzere tüm partilerimizin konuya ilişkin kanaatlerini, yaklaşımlarını almak istiyoruz. İklim değişikliği nedeniyle su sıcaklığının artması nedeniyle çevre kirliliği gibi etkenlerle Marmara'nın durağan denizinin durağan yapısı nedeniyle önümüzde bir sorun var. Bu sorunu araştırmak hepimizin görevi. Tüm partilerin ortak hareket etmesinde büyük fayda olacağı kanaatindeyim" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKI GÖREVİNİN BAŞINDA'AK Parti'li Turan, muhalefetin erken seçim çağrılarıyla ilgili, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan seçimin sonucunu hatırlatarak, "Oradaki seçimler 2 bin seçmenli küçük bir seçim ancak en kıymetli anket sandık sonucudur, en kıymetli reel sonuç sandıkta ortaya çıkar. Erken seçimden başka rüya görmeyen, sürekli bunu gündeme getiren partilerin aynaya bakmasına vesile olmasını ümit ediyorum. Türkiye'nin pozitif gündemine rağmen yukarıda SİHA'ların ihracı, aşağıda doğal gaz, petrol bulunmasına rağmen siz sürekli 'seçim' derseniz insanlar size 'Ne oldu da seçim istiyorsunuz' diye sorar. Afyon'daki seçimler aslında tüm partilerin aynaya bakmasını zorunlu kılan bir sonucu ortaya koydu. Türkiye'de hala tartışmasız büyük bir farkla 'Cumhur İttifakı' görevinin başındadır. Milleti ile olan bağı devam etmektedir" diye konuştu.'SEDAT PEKER'DEN BAŞKA GÜNDEMLERİ YOK'AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, muhalefetin organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma komisyonu kurulması çağrılarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: "Biz Meclis'imizi, mafya liderlerinin gündemiyle değerlendirmeyiz. Toplumun tüm dertleri derdimiz, merakları merakımız. Yanlış yapan varsa ayıklamak bizim görevimiz. AK Parti'yi 20 yıldır iktidar yapan en büyük özellik, halkına rağmen iş yapmamasıdır, hatasını görmesidir. AK Parti'nin hatası varsa gereğini AK Parti yapmak durumundadır, yaparız; ama Meclis'imizin gündemini, bir adamın ekran karşısındaki konuşmalardan yola çıkarak belirlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Muhalefet; bir mafya babasının argümanlarını alıp taşımak değildir. Muhalefet; dedikodunun, hakaretin karşılık bulacağı bir yer değildir. Biz 17 Aralık'ta oynanmış ses kayıtlarının nasıl CHP grubunda izletildiğini üzülerek gördük. Bir ana muhalefet partisi yani iktidara en yakın partinin düştüğü rol, FETÖ'nün sözcülüğüdür. Şimdi de geldikleri yer, 'mafya babası' diye adlandırılan kişinin kasetlerinden başka gündemleri olmaması, vahim tabloyu ortaya koyuyor. Sedat Peker'den başka gündemleri yok gibi. 'Meclis bunu yapsın, mahkeme bunu yapsın, bakan bunu yapsın' demenin CHP'ye de faydası yok. Yarın CHP grubu var; Sedat Peker kasetini koysunlar, izletsinler. Bunu yapmadılar mı? 75 yıldan beri oyların neden artmadığını sorarsanız gerekçesi budur. Milletin dertleri değil hakaretlerin iftiraların merkezi olmalarıdır. Biz Meclis'imizi planlanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz."'HATALARIMIZ VARSA GEREĞİNİ YAPARIZ'

AK Parti'li Turan, ilgili kurumların gereğini yaptığını kaydederek, "Sayın Soylu da Sayın Yıldırım da mahkemeye başvurmadılar mı? Biz temiz siyaset isteyen insanlarız; ama asla Meclis'imizi yanlış politikalara alet etmeyeceğiz. Bir kişinin ne söylediği kadar nerede söylediği de kıymetlidir. Türkiye düşmanlığıyla bilinen bir ülkenin otelinde konuşuyor. Yetmedi; otel değiştiriyor, aynı patronun otelleri, farklı zincirler. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa temizleriz, gereğini yaparız. Kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır. Hatırlayın, Türkiye'de değnekçilik, çetecilik, mafyacılık her gün manşetlerdeydi. Biz çetelerle mücadelelerde en çok adım atan ekibiz. Eskisi gibi çete, mafya, değnekçi manşetleri var mı? Kalmadı artık ama insanız; hatamız vardır, eksiğimiz vardır, bunları temizleriz ama Meclis'imizin alet edilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.


AK Parti'li Turan: Meclis'i planlanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz

Bülent Turan, Sedat Peker, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Turan: Meclis'i planlanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz - Son Dakika


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