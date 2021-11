AK PARTİ'Lİ TURAN: MEVLANA DA, HACI BEKTAŞ-I VELİ DE, YUNUS EMRE DE BİZİM - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü köyünde cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Turan, burada yaptığı konuşmada "Bu ülkede artık herkes biliyor ki; Mevlana da, Hacı Bektaş-ı Veli de, Yunus Emre de bizim" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, partililerle birlikte, merkeze bağlı Denizgöründü köyünde cemevi yöneticileri ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Turan, cemevi yöneticileri ile muhtarların istek ve taleplerini dinledi. Turan'a, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da eşlik etti. Turan burada yaptığı konuşmada, "11 farklı cemevimizin yöneticileriyle ve köylerimizin muhtarlarıyla bir aradayız. Denizgöründü hem camisi hem cemevinin olduğu çok kıymetli bir köyümüzdür. Bölgemizin en eski köylerinden bir tanesidir. Çevremizde 11 tane cemevinin ufak tefek eksikleri vardı. Onların çözümü için beraber adımlar attık. 11 cemevimizin değişik sorunlarını çözme imkanı bulduk. Mesele köprü, yol, okul yapmak değil. Mesele kalpten kalbe yol yapmak, gönülden gönüle köprü yapmak. En güzeli, en doğrusu bu. Biz 85 milyon bu memlekette, tarihin emaneti olan topraklarda beraber yaşamayı, kavga etmeden ortak payda da buluşmayı bir görev biliyoruz, çok önemsiyoruz. Biz Alevisi ile, Sünnisi ile, Kürdü ile, Türkü ile bütün bu 85 milyonla beraber, aynı omuz omuza, heyecan duyarak, dışarıya karşı tam bağımsız Türkiye'yi kurmak istiyoruz. Bu ülkede artık herkes biliyor ki; Mevlana da, Hacı Bektaş-ı Veli de, Yunus Emre de bizim. Bu memlekette artık Alevi, Sünni kavgası yok, olmamalı. Türk-Kürt kavgası yok, olmamalı. Bunlar çok gerilerde kaldı. Ama bu ülkede askerimize tezkereyle beraber moral verirken 'evet' diyenlerle, 'hayır' diyenlerin kavgası var. Bu ülkede bizleri Biden'a şikayet edip, büyükelçilere mektup yazanlarla, milli egemenliğimizin kayıtsız şartsız bu millette olduğunu iddia edenlerin kavgası tabi ki var. O yüzden tam bağımsız Türkiye'yi kuruncaya, beraber egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deyince ve yaşayıncaya kadar omuz omuza 85 milyon insanımızın kıymetli halde yürümesi için beraber hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

'DÖVİZ ARTTI AMA AYNI ŞEKİLDE İHRACATIMIZ, ÜRETİMİMİZ DE ARTIYOR'

Konuşmasına ülke gündemine dair açıklamalarda bulunarak devam eden Turan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz döviz arttı. Ama aynı şekilde ihracatımız, üretimimiz artıyor. Çok farklı sorunları yaşamakla beraber büyük tabloya baktığımızda büyük mesafe aldık. Şu an faiz yüzde 15, ama biz biliyoruz ki 20-30 sene önce, sizler daha iyi hatırlayacaksınız. Biz gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'ler olduğunu yaşadık, gördük. Bankaların sabahleyin, tüm kredileri geri çektiğini yaşadık. Böyle bir tablo yok hamdolsun. Bugün her şeye rağmen Amerika'nın da Almanya'nın da enflasyonunun artığını biliyoruz. Her şeye rağmen pandemiden kaynaklı sorunlar olduğunu biliyoruz. Her şeye rağmen sorunların kıtlıktan, birtakım kuraklıktan kaynaklandığı biliyoruz. Ama bize dünya gösterdi ki; gıda başta tarım başta olmak üzere bölgemizde çok önemli adımlar atmak zorundayız. Yeni dönemde Çanakkale'nin de Türkiye'nin de Dünya'nın da en büyük gündemlerinden bir tanesi tarım politikaları olacak."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuşmasının ardından cemevi yöneticileriyle birlikte, Denizgöründü Cemevi'ni gezdi.