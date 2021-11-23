Üye Girişi
AK PARTİ'Lİ TURAN: MEVLANA DA, HACI BEKTAŞ-I VELİ DE, YUNUS EMRE DE BİZİM - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ TURAN: MEVLANA DA, HACI BEKTAŞ-I VELİ DE, YUNUS EMRE DE BİZİM

23.11.2021 09:49

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü köyünde cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü köyünde cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Turan, burada yaptığı konuşmada "Bu ülkede artık herkes biliyor ki; Mevlana da, Hacı Bektaş-ı Veli de, Yunus Emre de bizim" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, partililerle birlikte, merkeze bağlı Denizgöründü köyünde cemevi yöneticileri ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Turan, cemevi yöneticileri ile muhtarların istek ve taleplerini dinledi. Turan'a, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da eşlik etti. Turan burada yaptığı konuşmada, "11 farklı cemevimizin yöneticileriyle ve köylerimizin muhtarlarıyla bir aradayız. Denizgöründü hem camisi hem cemevinin olduğu çok kıymetli bir köyümüzdür. Bölgemizin en eski köylerinden bir tanesidir. Çevremizde 11 tane cemevinin ufak tefek eksikleri vardı. Onların çözümü için beraber adımlar attık. 11 cemevimizin değişik sorunlarını çözme imkanı bulduk. Mesele köprü, yol, okul yapmak değil. Mesele kalpten kalbe yol yapmak, gönülden gönüle köprü yapmak. En güzeli, en doğrusu bu. Biz 85 milyon bu memlekette, tarihin emaneti olan topraklarda beraber yaşamayı, kavga etmeden ortak payda da buluşmayı bir görev biliyoruz, çok önemsiyoruz. Biz Alevisi ile, Sünnisi ile, Kürdü ile, Türkü ile bütün bu 85 milyonla beraber, aynı omuz omuza, heyecan duyarak, dışarıya karşı tam bağımsız Türkiye'yi kurmak istiyoruz. Bu ülkede artık herkes biliyor ki; Mevlana da, Hacı Bektaş-ı Veli de, Yunus Emre de bizim. Bu memlekette artık Alevi, Sünni kavgası yok, olmamalı. Türk-Kürt kavgası yok, olmamalı. Bunlar çok gerilerde kaldı. Ama bu ülkede askerimize tezkereyle beraber moral verirken 'evet' diyenlerle, 'hayır' diyenlerin kavgası var. Bu ülkede bizleri Biden'a şikayet edip, büyükelçilere mektup yazanlarla, milli egemenliğimizin kayıtsız şartsız bu millette olduğunu iddia edenlerin kavgası tabi ki var. O yüzden tam bağımsız Türkiye'yi kuruncaya, beraber egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deyince ve yaşayıncaya kadar omuz omuza 85 milyon insanımızın kıymetli halde yürümesi için beraber hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

'DÖVİZ ARTTI AMA AYNI ŞEKİLDE İHRACATIMIZ, ÜRETİMİMİZ DE ARTIYOR'

Konuşmasına ülke gündemine dair açıklamalarda bulunarak devam eden Turan, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz döviz arttı. Ama aynı şekilde ihracatımız, üretimimiz artıyor. Çok farklı sorunları yaşamakla beraber büyük tabloya baktığımızda büyük mesafe aldık. Şu an faiz yüzde 15, ama biz biliyoruz ki 20-30 sene önce, sizler daha iyi hatırlayacaksınız. Biz gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'ler olduğunu yaşadık, gördük. Bankaların sabahleyin, tüm kredileri geri çektiğini yaşadık. Böyle bir tablo yok hamdolsun. Bugün her şeye rağmen Amerika'nın da Almanya'nın da enflasyonunun artığını biliyoruz. Her şeye rağmen pandemiden kaynaklı sorunlar olduğunu biliyoruz. Her şeye rağmen sorunların kıtlıktan, birtakım kuraklıktan kaynaklandığı biliyoruz. Ama bize dünya gösterdi ki; gıda başta tarım başta olmak üzere bölgemizde çok önemli adımlar atmak zorundayız. Yeni dönemde Çanakkale'nin de Türkiye'nin de Dünya'nın da en büyük gündemlerinden bir tanesi tarım politikaları olacak."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuşmasının ardından cemevi yöneticileriyle birlikte, Denizgöründü Cemevi'ni gezdi.

AK PARTİ'Lİ TURAN: MEVLANA DA, HACI BEKTAŞ-I VELİ DE, YUNUS EMRE DE BİZİM
AK PARTİ'Lİ TURAN: MEVLANA DA, HACI BEKTAŞ-I VELİ DE, YUNUS EMRE DE BİZİM
AK PARTİ'Lİ TURAN: MEVLANA DA, HACI BEKTAŞ-I VELİ DE, YUNUS EMRE DE BİZİM
AK PARTİ'Lİ TURAN: MEVLANA DA, HACI BEKTAŞ-I VELİ DE, YUNUS EMRE DE BİZİM

Hacı Bektaş, AK Parti, mevlana, Cemevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ TURAN: MEVLANA DA, HACI BEKTAŞ-I VELİ DE, YUNUS EMRE DE BİZİM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak 09:54 Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Kendi ile evlenen kadın, kendini aldattığı için boşanma davası açtı 09:41 Kendi ile evlenen kadın, kendini aldattığı için boşanma davası açtı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın"!
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti 07:39 Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi 17:45 Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım 16:13 Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım

Son Dakika Haberleri
09:53 Hazır noodle yiyen iki çocuk arka arka öldü
09:41 Kendi ile evlenen kadın, kendini aldattığı için boşanma davası açtı
09:36 Erol Bulut'tan Trabzon maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa'ya isyan: Hakkımı helal etmiyorum
09:35 Türkiye'den beyin göçü! Gençler niye gidiyor? CHP Türkiye'yi terk eden gençleri araştırdı!
09:26 Üç Kuruş'ta çok konuşulacak sahne! Bahar ve Kartal evlendi
09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın"!
09:23 Rüyalarımıza reklam yerleştirecekler! Teknolojinin geldiği nokta"
09:21 Engin Akyürek bu kez savaş muhabiri olacak! Senaryosunu da kendisi yazdı!
09:18 Son Dakika: Kanseri yenen Canan Ergüder yeniden setlerde!
09:07 "Aktör kumaşı zayıf" demişti! Cem Yılmaz'dan, Metin Akpınar'a yanıt geldi!
Hazır noodle yiyen iki çocuk arka arka öldü Hazır noodle yiyen iki çocuk arka arka öldü         
09:54
Eski sevgili Kubilay Aka ve Miray Daner, ödül töreninde pişti oldu Eski sevgili Kubilay Aka ve Miray Daner, ödül töreninde pişti oldu         
09:41
Türkiye'den beyin göçü! Gençler niye gidiyor? CHP Türkiye'yi terk eden gençleri araştırdı! Türkiye'den beyin göçü! Gençler niye gidiyor? CHP Türkiye'yi terk eden gençleri araştırdı!         
09:36
Son Dakika: Kanseri yenen Canan Ergüder yeniden setlerde! Son Dakika: Kanseri yenen Canan Ergüder yeniden setlerde!         
09:18
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 09:59:16. #1.12#
SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ TURAN: MEVLANA DA, HACI BEKTAŞ-I VELİ DE, YUNUS EMRE DE BİZİM - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement