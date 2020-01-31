AK Parti'li Turan: O bayrağa uzanan el kırılır - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan Milletvekili loannis Lagos'a tepki göstererek, "Dün Avrupa Parlamentosu'nda bir ırkçı Yunan Milletvekili Lagos adındaki aklı evvel, çıktı çok aşağılık bir hareketle bizim bayrağımızı yırtma densizliğinde bulundu. Çok zor değil. Ben de şimdi cebimden bir Yunan bayrağı çıkartayım burada yırtayım. Ama bayraklar bir milletin şerefi, onurudur. O bayrağa uzanan el kırılır" dedi.

AK Partili Turan, bir dizi açılışlar için geldiği Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan Milletvekili loannis Lagos'a tepki gösterdi.

'O BAYRAĞA UZANAN EL KIRILIR'