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AK PARTİ'Lİ TURAN TUNUS'UN DEMOKRASİSİNE 'DUR' DİYENLERE AYAR VERMEN LAZIM - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ TURAN TUNUS'UN DEMOKRASİSİNE 'DUR' DİYENLERE AYAR VERMEN LAZIM

26.07.2021 22:31

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kardeş ülke Tunus'ta meclisi kapattılar.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kardeş ülke Tunus'ta meclisi kapattılar. Nerde Birleşmiş Milletler. Nerede bize Kıbrıs'ta ayar vermeye çalışanlar. Eğer ayar vereceksen, Tunus'un demokrasisine 'dur' diyenlere ayar vermen lazım? dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Yenice ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Programda, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Yenice ilçe Başkanı Faruk Günay ve vatandaşlar hazır bulundu. Program Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programda konuşan AK Partili Bülent Turan, dünyada Çin'den sonra ekonomisi büyüyen ikinci ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, 'Büyümeye devam edeceğiz. Pandemiye rağmen devam edeceğiz. Türkiye bugün Azerbaycan'daki Karabağ sorununun çözümü için var. Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması için en güçlü iradeyi koymak için var. Mavi vatanda, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, her yerde Türkiye, artık 'Ben varım' diyor. Kapalı Maraş'ta biliyorsunuz 50 yıllık bir rüya vardı. Bu rüyanın ete kemiğe bürünmesinin karşılığı geçen hafta, mülkiyet haklarının korunması kaydıyla Cumhurbaşkanım oranın açılacağını söyledi. Hiçbir işte çözüm üretemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, Türkiye'yi kınadı. İsrail, Filistin'i işgal eder görmez, Amerika, komşuluğumuzun olduğu yerlerde PYD'ye silah teslim eder, görmezler. Ama egemenlik hakkımızın gereği olarak atılan adımda Türkiye'yi kınarlar. Kınasınlar. Biz eski Türkiye değiliz. Güçlü işler yapmak için buradayız. Daha iddialı işler yapmak için buradayız. 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diyen, bu milletin emanetini omuzlarımızda hissediyoruz dedi.

Tunus'a yapılan darbe girişimine tepki gösteren Turan, sözlerine şöyle devam etti

Bakınız, daha dün biliyorsunuz, kardeş ülke Tunus'ta meclisi kapattılar. Arap baharının başladığı en özel demokrasinin talep edildiği yerlerden bir tanesiydi. Çok kıymetli adımlar atıldı, herkes sorumlu davrandı. Koalisyonlar kuruldu. Ama gelinen yerde bir gecede bir kararnameyle meclis kapatıldı, meclis başkanı kendi meclisine giremedi. Nerde Birleşmiş Milletler. Nerede bize Kıbrıs'ta ayar vermeye çalışanlar. Eğer ayar vereceksen Tunus'un demokrasisine 'dur' diyenlere ayar vermen lazım. Ama biz şunu yaşadık, gördük. Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus'ta da su akacak yolunu bulacak. Demokrasi galip gelecek diye inanıyorum.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuşmanın ardından protokol ile kurdele keserek, Yenice Toplum Sağlığı Merkezi açılışı, Yenice Belediyesi Kapya Oteli, Terzioğlu Vakıf Yurdu, Çarşı 6'ncı Etap Dükkanlar projesi, 50 yeni sanayi dükkanı ile Yenice İlçe Emniyet Amirliği'nin açılışını gerçekleştirdi.

AK PARTİ'Lİ TURAN TUNUS'UN DEMOKRASİSİNE 'DUR' DİYENLERE AYAR VERMEN LAZIM
AK PARTİ'Lİ TURAN TUNUS'UN DEMOKRASİSİNE 'DUR' DİYENLERE AYAR VERMEN LAZIM
AK PARTİ'Lİ TURAN TUNUS'UN DEMOKRASİSİNE 'DUR' DİYENLERE AYAR VERMEN LAZIM
AK PARTİ'Lİ TURAN TUNUS'UN DEMOKRASİSİNE 'DUR' DİYENLERE AYAR VERMEN LAZIM

Bülent Turan, AK Parti, Yenice, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ TURAN TUNUS'UN DEMOKRASİSİNE 'DUR' DİYENLERE AYAR VERMEN LAZIM - Son Dakika


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