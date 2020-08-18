AK Parti'li Turan: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun hareket ediyor" - Son Dakika

AK Parti'li Turan: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun hareket ediyor"

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini söyledi.

AK Parti'li Turan:

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini söyledi.

Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve turizm sektörü temsilcileriyle kentteki bir otelde bir araya gelen Turan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin ve bölgenin kaderinin turizm olduğunu ifade etti.

Turizmin gelişmesi, şehir ve bölge ekonomisinin büyümesi, ekonomide çarkların dönmesinin yatırım ve istihdam demek olduğunu vurgulayan Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde turizm sektörüne sağlanan destekleri hatırlattı.

Çanakkale ve bölgesinin eşsiz tarihi, doğal güzellikleri, dalış turizmi, müzeleri gibi değerleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil, mavi ve huzur bir arada. 2018 yılının 'Troya Yılı' ilan edilmesiyle hayat bulan birçok proje ile turizmde büyük bir ivme yakaladık. Troas Yolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projeler bizi heyecanlandırıyor. Pandemi sürecinde turizm sektörüne yönelik istihdamın korunması amacıyla kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği, KDV oranlarında yıl sonuna kadar gerçekleştirilen indirim, SGK ve stopaj ödemelerinde erteleme gibi sektörü rahatlatan önemli desteklerimiz oldu. Bu süreçten sonra Çanakkale turizmi büyük bir patlama yapacak."

" Oruç Reis, adeta 83 milyonun hakkının simgesidir"

Bülent Turan, Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelere de değinerek şunları kaydetti:

"Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Akdeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin Doğu Akdeniz'de cirit atmalarına seyirci kalınırken, Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye'nin varlığını sorgulamak akla aykırı. Doğu Akdeniz'de attığımız adımlar, önümüzdeki yüzyılımızı şekillendirecek kadar önemli adımlar. Ülkemizin BM'ye bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları içinde sismik araştırma faaliyeti yapan Oruç Reis, adeta 83 milyonun hakkının simgesidir. Yunanistan, Fransa gibi ülkeler yaygara yapınca fırtınalar kopmuyor. Egemenlik haklarımızdan, 'Mavi Vatan'dan vazgeçmeyeceğiz. Haklarımıza saygı duyanlara diyalog ve müzakere yolu açık. Doğu Akdeniz, siyaset üstü milli bir meseledir. Biz içeride her türlü kavgamızı yaparız ancak muhalefetin bu konuya bu bilinçle yaklaşması gerekir."

Turizmcilerin sektörel taleplerinin de görüşüldüğü toplantıya, Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Armağan Aydeğer ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Çanakkale Körfez Yöresel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik katıldı.

Doğu Akdeniz, AK Parti, Türkiye, Akdeniz, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 13:27

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun hareket ediyor' - Son Dakika

Son Dakika

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