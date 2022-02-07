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AK Parti'li Turan, TURKOVAC'ın Çanakkale'de uygulanmaya başladığını bildirdi - Son Dakika

AK Parti'li Turan, TURKOVAC'ın Çanakkale'de uygulanmaya başladığını bildirdi

07.02.2022 17:33
AK Parti'li Turan, TURKOVAC'ın Çanakkale'de uygulanmaya başladığını bildirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandığını belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Turan, burada yaptığı açıklamada, yerli ve milli adımların salgına karşı geliştirilen aşıda da kendini gösterdiğini söyledi.

Turan, TURKOVAC'ın gereken onayları alarak kullanılma sunulmasının büyük moral olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün yerli aşımız TURKOVAC'ın Çanakkale'mizde de artık kullanıma sunulacağının müjdesini vermek istiyorum. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı talimatıyla ilimize gönderilen yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanemizde uygulanmaya başlandı. Hep birlikte mücadelemize devam edip bu süreci aşacağız. Ancak Kovid-19'a karşı tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Bu illetin şakası yok. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim. Aşı zamanı gelen hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz."

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Çanakkale, TURKOVAC, AK Parti, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Turan, TURKOVAC'ın Çanakkale'de uygulanmaya başladığını bildirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Turan, TURKOVAC'ın Çanakkale'de uygulanmaya başladığını bildirdi - Son Dakika
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