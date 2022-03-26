AK Parti'li Turan: "Uluslararası ilişkilerin ve siyasetin yeni bir dile ihtiyacı var" - Son Dakika
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AK Parti'li Turan: "Uluslararası ilişkilerin ve siyasetin yeni bir dile ihtiyacı var"

26.03.2022 20:36
AK Parti'li Turan: "Uluslararası ilişkilerin ve siyasetin yeni bir dile ihtiyacı var"

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, uluslararası ilişkilerin ve siyasetin yeni bir dile ihtiyacı olduğunu belirterek, Biz Türkiye olarak her ülke ile konuşmaya, görüşmeye açığız.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, uluslararası ilişkilerin ve siyasetin yeni bir dile ihtiyacı olduğunu belirterek, Biz Türkiye olarak her ülke ile konuşmaya, görüşmeye açığız. Dünyanın bir kısmı Rusya ile konuşurken bir kısmı Ukrayna ile konuşurken Türkiye belki de dünyada hem Rusya ile hem Ukrayna ile hesapsız konuşabilen, güven verebilen tek ülke. O yüzden bu yeni dönemi beraber şekillendireceğiz." dedi.

Turan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Fransa'nın Strazburg kentindeki etkinliğinde yaptığı konuşmada, dünyada bir ülkenin her konuda tek başına başarılı olma döneminin geride kaldığına işaret etti.

"Pandemi bize bir şey öğretti. Artık dünya büyük, tek bir köy, bunu gördük. 'Ben sağlıklı bir ülkeyim, sen ne yaparsan yap' dönemi geride kaldı. Tüm dünyanın beraber sağlıklı ya da sağlıksız olabileceğini gördük. O nedenle tüm liderlerin daha sık, daha önyargısız daha mutedil bir dille yeni bir süreç ortaya koyması lazım." ifadelerini kullanan Turan, her alanda ortak iş yapmanın tam zamanı olduğunu dile getirdi.

Turan, şöyle devam etti:

"Uluslararası ilişkilerin ve siyasetin yeni bir dile ihtiyacı var. Biz Türkiye olarak her ülke ile konuşmaya, görüşmeye açığız. Dünyanın bir kısmı Rusya ile konuşurken bir kısmı Ukrayna ile konuşurken Türkiye belki de dünyada hem Rusya ile hem Ukrayna ile hesapsız konuşabilen güven verebilen tek ülke. O yüzden bu yeni dönemi beraber şekillendireceğiz."

Bülent Turan, Rusya-Ukrayna savaşının dünyada öngörülmeyen bir ilişki zemini hazırladığının, düne kadar selam vermeyen birçok ülkenin liderinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başladığının altını çizerek, "Biz nihai olarak AB hedefinden sapmış falan değiliz ama ortada da yapılan yanlışları bazen ikiyüzlülükleri görmek durumundayız. Biz S-400 hastası falan değiliz. ABD bize Patriot vermediği için, Türkiye'nin güvenliği için bu adımı attık. Bugün Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın, Slovenya'nın yine Rus yapımı S-300'ü yok mu? onlara hiçbir şey demeyen liderlerin bizim kendi ülkemizin güvenliği için aldığımız S-400'lere bu şekilde yaklaşmasını büyük problem olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

Terörle mücadele konusuna da değinen Turan, "Avrupa'nın bizi zaman zaman üzen tavrına artık son vermesi gerek. Terörün dini, dili olmayacağından dolayı tüm ülkelerde bu risk olacağından dolayı daha hassas daha net bir tavır bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Irkçılık ve İslamofobinin azalması gerekirken arttığını vurgulayan Turan, bunun, Türkiye'nin değil Avrupa'nın sorunu olduğunu, en çok bedeli Avrupa'nın ödeyeceğini, atılacak daha çok ortak adım olduğunu anlattı.

"Irkçılık gündemiyle başarılı olan bir toplum olabilir mi?" diye soran Turan, bu nedenle pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası dönemde tüm ülkelerin yeni bir dil inşa etmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

AK Parti'li Turan: Uluslararası ilişkilerin ve siyasetin yeni bir dile ihtiyacı var

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Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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