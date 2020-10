AK Parti'li Turan: Yeni partilerin asla iktidar olma imkanları yok - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni kurulan siyasi partilerin Türkiye'de iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdiğini belirterek, "Asla iktidar olma imkanları yok. Ama Türkiye'de yüzde 50'den fazla olan oyumuzun 49'da kalması projesi içerisinde yer almak istiyorlar" dedi.

AK Partili Turan, Meclis'te basın mensupları ile yaptığı sohbette 2023'e kadar bir erken seçim olmayacağını belirtti. Özellikle yeni kurulan siyasi partilerin, Türkiye'de iktidar alternatifi olamadıklarını çok kısa sürede millete gösterdiğini belirten Turan, "Asla iktidar olma imkanları yok. Ama Türkiye'de yüzde 50'den fazla olan oyumuzun 49'da kalması projesi içerisinde yer almak istiyorlar. Yeni partilerin Erdoğan karşıtlığı ve CHP'nin taklidi olmak dışında bir söylem geliştirdiğini duydunuz mu? AK Parti'yle sahip oldukları siyasi hatıralarının yerini, bundan sonra CHP gölgesinde yapacakları siyaset alacak. Çok yazık değil mi? CHP ve HDP trenlerinin arkasında bir vagon oldular. Bakın kaç ilde, ilçede teşkilatları dağıldı. Erdoğan karşıtlığı her türlü hukuksuzluğu meşru görmelerine neden olmamalı. Kayyım atanıyor, aynı dil. 6-8 Ekim olayları konuşuluyor, aynı dil. Gerçek bir derdi olmayanlar, sadece hırslarının kurbanı olurlar. Kılıçdaroğlu, 'dostlarımla iktidar olacağım' diyor. Kim dostları? Joe Biden'den başlayan diğer isimlere kadar uzanan dostlar. Düne kadar küfrettiklerine bugün 'ortağım, kardeşim, arkadaşım' diyorlar" dedi.

'KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLEMELİ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar ziyareti sırasındaki selamlaşma görüntüsünü eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Turan, "Kılıçdaroğlu'nun Katar'daki selamlaşmayla ilgili iddiası; ucuz, sığ siyasetin ürünü. Kılıçdaroğlu'nun tabiri caizse içinde yuvarlandığı siyasetin yansıması. Kılıçdaroğlu'nun çirkin ithamları ahlak ve akıl dışı. Cumhurbaşkanımıza karşı husumet dolu, son derece yakışıksız bir açıklama. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi yalancısıdır. İnanmayan, iddia ettiği selamlamanın yer aldığı videoya baksın. Milletimizin 10 yıldır tek bir seçim bile kazanamayan Kılıçdaroğlu'na niye güvenemediğini, bu zihniyetin neden iktidar olamadıklarının cevabı burada saklı. Bu kadar yalan ve algı peşinde koşanı değil genel başkan, kimse şirketine genel müdür yapmaz. Aziz milletimiz de tüm dünya da biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan, ancak ve ancak rükuda Allah'ın huzurunda eğilir. Başka hiçbir gücün önünde eğilmez. Kimsenin önünde bükülmez. Dik duruşuyla cesaretiyle ve kararlılığıyla öne çıkan bir lider. Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı kendisiyle karıştırmasın. Video görüntüsünü hepimiz izledik, var mı öyle bir şey? Kılıçdaroğlu siyasi değerleri ayaklar altına almaktan vazgeçmeli ve bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir" diye konuştu.ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRISITuran, Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasına en büyük desteği verdiği bir sürecin yaşandığını söyleyerek, "Şu an için ateşkes söz konusu. Ancak bu Azerbaycan'ın Karabağ toprağındaki haklarından geri bir adıma giden bir süreç olmamalı. Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri Azerbaycan tarafından misliyle karşılık buluyor, bulmalı da. Ancak Ermenistan'ın bu tahrikkar ve sorumsuz saldırıları bir an önce son bulmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, Türkiye olarak, 83 milyon olarak, kardeş ve dost Azerbaycan'ın haklı davasında yanındayız" değerlendirmesinde bulundu.'DEVLET YARINA BIRAKIR AMA YANINIZA BIRAKMAYACAK'"Hatay'daki orman yangınını PKK üstleniyor, hala olayı çarpıtmaya çalışan bazı yayın organları görüyoruz" diyen Turan, şöyle konuştu: "Kimin yanında olduklarını, kimin maşaları olduklarını bir kez daha gösteriyorlar bize. Sessiz kalanlara bakıyoruz. Gezi eylemlerinde sokağa dökülen bazı sanatçılar, bazı odalar, çevreci dernekler yakılan Hatay'a sessiz. Çünkü faili 'ben yaktım' diyen PKK. Alçak terör örgütü ve onun bütün destekçilerine lanet olsun. Devlet yarına bırakır ama yanınıza bırakmayacak. Bebek katili, insan katili örgüt şimdi de ormanları ve dilsiz canlıları katlediyor. Bu bile azılı örgütün alçaklığını gösteriyor."BERBEROĞLU'NUN DURUMUAnayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararına ilişkin de Turan, Meclis'te milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin işlemin, 'usulü' bir işlem olduğunu kaydetti. Turan, şunları kaydetti: "Enis Berberoğlu'nu yargılayan, bunun için oy veren milletvekilleri değil ki. Meclis'te Anayasa ve iç tüzüğe göre Yargıtay'da kesinleşmiş olan karar okundu. AYM'nin kararı, dokunulmazlığı kaldırılan ama tekrar seçilen milletvekilinin dokunulmazlığının o dosya için olup olamayacağına ilişkin aldığı bir karardır. Dosyayı yeniden yargılanmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Burada bir ayrımı yapmak gerekiyor; AYM 'masumdur' demiyor. Usul yönünden uygun olmadığına dikkat çekiyor. CHP'li arkadaşların bunu bilerek konuşması gerekiyor. Bu karara göre konu tüm boyutlarıyla değerlendirilip, gereği yapılır" dedi.

Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezasının olduğunu da hatırlatan Turan, "AYM, Türkiye'deki yargı sistemi içinde en üst yargı mercidir. Demokrasinin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin korunmasında önemli bir işleve sahip. Daha önce de tartışılan kararlara imza atsa da AYM kararları tabii ki bağlayıcıdır. Demokratik siyaseti tercih eden her milletvekili elbette ki değerlidir, kıymetlidir. Ancak CHP'nin 1 eksik 1 fazla olması bizim için bir şey değiştirmiyor. Berberoğlu şu an için hukuk nezdinde bazı kazanımlar elde etmiş olsa da millet vicdanında aklanacak mı? Kaldı ki yeniden yargılama yoluna gidilecektir" ifadesini kullandı.