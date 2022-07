AK PARTİ'Lİ TURAN: YÜREĞİMİZ YANDI, KAHROLDUK

ÇANAKKALE'de düzenlenen bayramlaşma programına katılan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede öldürülmesiyle ilgili, "Yüreğimiz yandı, üzüldük, kahrolduk. Doktorumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarımıza karşı daha hassas olalım. Onlar bizim için görev yapıyor. Daha dikkatli olalım" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Çanakkale Öğretmenevi'nde bayramlaşma düzenlendi. Bayramlaşmaya AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, partililer ve muhtarlar katıldı. Meclis Genel Kurulu'ndaki Alt Komisyon Toplantısı'nda Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının görüşüldüğünü anlatan Turan, "Dün Meclis'te alt komisyon toplantısı vardı. Hatırlar mısınız? 1 ay kadar önce bir utanmaz vekil müsveddesi bir polise tokat atmıştı. Üzüldük, utandık. Hemen adımlar attık. Dokunulmazlığın kaldırılması için komisyon kuruldu. Komisyonda 'kaldırılsın' kararı verilince genel kurula gönderdik. Dün toplantı yaptılar. Ulusalcı, milliyetçi, devletçi olduğunu iddia eden iyi niyetli ve zavallı az sayıdaki CHP'lilere sesleniyorum. Dün HDP ile CHP vekilleri polise tokat atan vekilin dokunulmazlığı kalkmasın, diye oy verdi. Böyle şey olur mu? Nerede bunların milliyetçiliği, devletçiliği, ulusalcılığı, halkçılığı? Bizim dokunulmazlığımız polise tokat atana dokunulmazlık vermez. Bu dokunulmazlık oy kullanmaya gitme hakkıdır, fikir hürriyeti hakkıdır, ifade hürriyeti hakkıdır ama polise tokat atma hakkı değildir o" dedi.Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili Turan, "Maalesef bir doktorumuz şehit edildi. Yüreğimiz yandı, üzüldük, kahrolduk. Dünyanın her yerinde benzer işler olabiliyor. Bir akılsız, bir katil, bir sorunlu adam çıkıp bazen bir kadınımıza, bir doktorumuza her türlü yanlışı yapabiliyor. Dün de böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Doktorumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimiz buradayken söylüyorum, sağlık çalışanlarımıza karşı daha hassas olalım. Onlar bizim için görev yapıyor. Daha dikkatli olalım. Özellikle pandemi döneminde çok yoruldular. Ancak bu süreç bir istismarın kapısını açmamalı. PKK liderine özgürlük isteyen Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın ortaya koyduğu siyasal anlayış doktorların genel kanaati değildir, olmamalıdır. Bir insanımızı mağdur ederek, hastamızı mağdur ederek hak aramayız, aramamalıyız. Hak ararken başka mağduriyetlere kapı açmamalıyız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün tweet atıp, Meclis'i olağanüstü toplanmaya davet ettiğini söyleyen Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kılıçdaroğlu dün attığı tweet ile 'Karakaya kanunu çıkaralım, Meclis'i olağanüstü toplanmaya çağıralım' dedi. Bir, Meclis olağanüstü toplanmaya Twitter'dan çağırılmaz. Adam gibi teklif ver, ne verdiğini görelim, ondan sonra tartışalım. İki, sağlık çalışanlarımızla ilgili biz daha mayıs ayında ve 2020'nin Nisan ayında iki tane kanun çıkardık. 2020 kanun teklifine tüm partililerle ortak karar verdik. Ey Kılıçdaroğlu, sen dün ortak verdiğin kanunu beğenmedin de şimdi bir kanundan bahsediyorsun? Bizim doktora, sağlık çalışanlarına karşı tedbirde dünyanın en iyi ülkelerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu tweet'inde 'Karakaya kanunu' diyor. Hadi teklif diyemedin, bilmiyorsun. Dünyada sadece Amerika'da teklif sahibi senatörün adıyla kanun alınması usulü vardır. Bizde mağdur adıyla kanun olmaz. Anlaşılıyor ki danışmanlığını yapanlar da tweet'ini atanlar da Amerika'yı iyi bilen adamlar. Bu istismar konusu değil. Bu siyasi polemik konusu değil. Bu varsa eksiği beraber çözeceğimiz özel bir konu."