AK Parti'li Türkmen, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

CUMHUR İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında, Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan seçim standını ziyaret etti.

CUMHUR İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında, Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan seçim standını ziyaret etti.



AK Parti'li Türkmen, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan seçim standını ziyaret eden Türkmen, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra vatandaşlar ve sokak hayvanları ile birlikte Kuğulu Park'tan Tunalı Hilmi Caddesi boyunca yürüyen Türkmen, Çankayalı vatandaşların hayvanlara ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti. - Ankara

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı, Şehit Cenazesini Seçim Afişinde Kullandı

Binali Yıldırım: İstanbul'un Toplanan Vergilerden Aldığı Pay Artmalıdır

"CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım

Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz