AK Parti'li Ünal:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Amerika'nın Türkiye'ye SİHA vermediğini ve bunun karşılığında Türkiye'nin kendi insansız hava araçlarını ürettiğini söyledi. Ünal, bölgede Türkiye olmadan hiçbir düzen kuramayacaklarını da gösterdiklerini ifade etti.



AK Parti Hatay İl Danışma Meclis Toplantısı'nda partililere konuşan Ünal, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlar için Amerika'dan silahlı insansız hava aracı istediğini fakat teröristlere ücretsiz silah veren Amerika'nın Türkiye'ye SİHA vermediğini söyledi. Bunun üzerine Türkiye'nin kendi hava araçlarını üretmeye başladığını ifade eden Mahir Ünal, 'Erdoğan Ailesi savunma sanayisini ele geçirdi' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. Ünal, "2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katıldık. Orada Obama ile heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanımız bir silahlı insansız hava aracı istiyor. Niye? Çünkü sınır ötesi operasyon gerçekleştiremiyoruz. Niye? Sıcak istihbarat almamız lazım. Irak'ta teröristler cirit atıyor, Amerika bize sıcak istihbarat verdiği zaman girebiliyoruz, vermediği zaman giremiyoruz. Niye? Çünkü yukarıdan sahayı görmeniz gerekiyor, sizin askerinizle ilgili bir risk var mı bunu görmeniz gerekiyor. Ama maalesef İsrail'in verdiği heronlar var. Efendim, heronlar gidecekler görecekler, Malatya'dan F-16'lar havalanacak gidecek terör hedeflerini vuracak. Böyle bir sıkıntımız var. Silahlı insansız hava aracını vermediler. O teröristlere binlerce tır silahı ücretsiz gönderenler bize parasıyla SİHA'yı vermediler. Biz ne yaptık Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı'. Şimdi biz insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı ve en son TİHA dediğimiz Akıncı yine insansız hava aracını kullanıyoruz. Bizim askerimiz Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'ye girdiğinde Başkomutan Cumhurbaşkanı karargahından canlı olarak askerimizin önünü, arkasını herhangi bir risk var mı, yok mu, karargahından izleyebiliyorlardı. Bakın nereden nereye geldik, Türkiye bunu başardı. Peki, Kemal efendi (Kemal Kılıçdaroğlu) ne dedi konuşmasında? Savunma sanayini Erdoğan'ın ailesi ele geçirdi. E be insafsız, e be vicdansız bu insanlar 30 senedir gece gündüz yatmadan, uyumada bu ülkeye aşkla bağlı oldukları için Türkiye'nin savunma sanayine katkı sunmaya çalışan bu insanların 30 sene önce hayatlarında Tayyip Erdoğan mı vardı? Siz aynısını Nuri Demirağ'a yaptınız, siz aynısını Vecihi Hürkuş'a yaptınız! Siz bu ülkede uçak üreten Nuri Demirağ'a neler yaptığınızı tarih yazıyor. O yüzden Nuri Demirağ'a yapılanları unutursak, Vecihi Hürkuş'a yapılanları unutursak bugün Bayraktar Ailesine yapılmak istenenler bize normal gelmeye başlar" dedi.



"Sınırımızdaki terör koridorunu paramparça ettik"



15 Temmuz'da istediklerini başaramayanların terör koridoru oluşturarak Türkiye'yi boğmaya çalıştığını söyleyen Mahir Ünal, Türkiye'nin bu oyunu da paramparça ettiğini söyledi. Bölgede Türkiye olmadan hiçbir düzen kurulmayacağını gösterdiklerini söyleyen Ünal, "Bizim bölgede neler yaptığımıza bakarsanız, bizim en son Libya'yla münhasır bölge anlaşmamıza bakarsanız, bizim bölgede kurulmak istenen düzeni paramparça ettiğimizi ve bölgede Türkiye olmadan hiçbir düzen kuramazsınız dediğimizi görürsünüz. Bunları kim yaptı? Bunları bu kadrolar yaptı, sizler başardınız kardeşlerim. 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapamadıklarını, 15 Temmuz'dan sonra bir terör koridoru oluşturup, bizi terör koridorunda boğmak istediler. O terör koridorunu da işte bu iradenin mukavemeti paramparça etti" diye konuştu.



AK Parti Hatay İl Danışma Meclis Toplantısı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti. - HATAY