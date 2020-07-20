AK Parti'li Ünal: "Ayasofya Türk'ün kızıl elmalarından birisidir" - Son Dakika

AK Parti'li Ünal: "Ayasofya Türk'ün kızıl elmalarından birisidir"

Mamak Belediyesince düzenlenen Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ayasofya benim gönlümde Türk'ün kızıl elmalarından birisidir" dedi.

Mamak Belediyesince düzenlenen Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri'nin konuğu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Ayasofya benim gönlümde Türk'ün kızıl elmalarından birisidir" dedi.

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Mamak Belediyesi'nin Ramazan Ayı'na damga vuran ve sonrasında yoğun istek üzerine ayda iki kez özel konu ve konuklarıyla dijital ortamda vatandaşlarla buluşan sosyal medya programı Musiki Muallim Mektebi Sohbetlerinin bu seferki konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal oldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ve moderatörlüğünü Serdar Tuncer'in yaptığı programda Ünal, kültür, sanat ve hayata dair soruların yanı sıra gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.


"Bir şehir kültür ve sanat üretemiyorsa taşralaşıyor demektir"


Mamak Belediyesi'nin çalışmalarını beğendiğini vurgulayan Ünal, "Mamak Belediyemizi ve Murat Başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten diğer belediyelerimize de bu tür yeni medya, dijital medyayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hem mekan hem konsept çok kıymetli" ifadelerini kullandı.


Bir şehrin kültür ve sanat üretememesi halinde o şehrin taşraya dönüştüğünü belirten Ünal, "Şehirlerimizin kültürel mirasımızı canlandırması çok kıymetli. Bir şehir kültür ve sanat üretemiyorsa taşralaşıyor demektir. Mamak Belediyemizin de bu açıdan gerçekleştirdiği bu program çok kıymetli. Mamak Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.


"Ayasofya Türk'ün kızıl elmalarından birisidir"


Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından 24 Temmuz'da Ayasofya'da kılınacak cuma namazıyla Ayasofya'nın yeniden cami statüsü kazanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, şunları aktardı:


"Ayasofya benim gönlümde Türk'ün kızıl elmalarından birisidir. Türklük dediğimiz şey; bir ırkla izah edilecek bir şey değil, tarihsel ve sosyolojik bir şeydir. Türk'ün kızıl elmalarından biri olarak Ayasofya Fatih Sultan Mehmet ile beraber fetih olundu. Ayasofya dediğimde benim aklıma Fatih ve Fatih'in vasiyetnamesi, Ayasofya'yı kendi şahsi mülkü olarak, fethin nişanesi olarak vakfetmesi ve vakıf senedi hazırlaması geliyor. Vasiyetnameyi okuduğumuzda Fatih'in ne yapmaya çalıştığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay kararından sonra millete seslendi ve seslenişinde dikkat edin vakıf senedini ve Fatih'in bizatihi Ayasofya ile ilgili vasiyetini bizlerle paylaştı. Ayasofya bizim gençlik hayalimizdi. Kanayan yaraydı. İnşallah Cuma günü Ayasofya'da ilk Cuma namazımızı kılacağız. Ayasofya'ya sadece bir bina olarak bakamayız. Ayasofya sadece Ayasofya değildir. Anadolu'da varoluşumuzun, Anadolu'da verdiğimiz mücadelenin mührüdür. O yüzden öyle bakmak lazım. Biz Ayasofya'yı kendimiz olarak biliyoruz. Ayasofya'da bizi kendisi olarak biliyor."


Programın sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Musiki Muallim Mektebi'ni gezerek, restorasyon çalışmalarını inceledi. - ANKARA

Ayasofya, AK Parti, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Ünal: 'Ayasofya Türk'ün kızıl elmalarından birisidir' - Son Dakika
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