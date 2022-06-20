TEKLİF MECLİS'E SUNULDU
AK Parti'li Mahir Ünal'ın açıklamasının ardından 20 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin bu hafta Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülmesi, gelecek haftalarda da Genel Kurul gündemine alınması planlanıyor.
Kaynak: DHA
Mahir Ünal, AK Parti, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek (2) - Son Dakika
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