550 bin bakaya ve asker kaçağı için hazırlanan bedelli düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

Kaynak: DHA

Mahir Ünal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek (2) - Son Dakika

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