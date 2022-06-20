AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek (2) - Son Dakika
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AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek (2)

20.06.2022 15:02
AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek (2)

TEKLİF MECLİS'E SUNULDUAK Parti'li Mahir Ünal'ın açıklamasının ardından 20 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

AK Parti'li Mahir Ünal'ın açıklamasının ardından 20 maddelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin bu hafta Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülmesi, gelecek haftalarda da Genel Kurul gündemine alınması planlanıyor.


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Kaynak: DHA

Mahir Ünal, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Ünal: Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek (2) - Son Dakika
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