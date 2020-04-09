AK Parti'li Ünal canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Ünal canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Ünal canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti CHP'nin sağlıkta şiddet yasasına 'Hayır' demedi, AK Parti, CHP'li bir milletvekilinin alelusul, alelacele hazırlayıp komisyondan kaçırarak Genel Kurul'a getirmek istediği bir önergeyi reddetti.

AK Parti'li Ünal canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti CHP'nin sağlıkta şiddet yasasına 'Hayır' demedi, AK Parti, CHP'li bir milletvekilinin alelusul, alelacele hazırlayıp komisyondan kaçırarak Genel Kurul'a getirmek istediği bir önergeyi reddetti. CHP de bu önergeye sahip çıkmadı." dedi.

Ünal, Ülke TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin bir soru üzerine Ünal, dünyanın daha önce de birçok salgın gördüğünü ancak bu salgının insanoğlunun ortak bir riskle karşı karşıya kaldığı bir durum olduğunu belirterek, "Her ülkenin hem ulusal ölçekte hem yerel ölçekte hem de küresel ölçekte bu mücadelenin bir parçası olması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin komşularına ve diğer ülkelere yaptığı yardımlara yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Ünal, "Türkiye'nin İtalya'ya, İspanya'ya... Önümüzdeki süreçte yani Kovid sonrası süreçte kurulacak yeni dünyada Türkiye'nin güçlü bir şekilde yerini alacak olması da Türkiye'nin bu anlamda sorumluluklarından bir tanesidir." dedi.

Ünal, bazı belediye başkanlarının görevli oldukları pandemi kurulunda soruna çözüm bulmak yerine başka arayışlara girdiğini belirterek, "Bu süreçte böylesine bir krizi kendi siyasetinin malzemesi kim yaparsa bunun altında kalır." ifadesini kullandı.

Eski bir milletvekilinin bir tweetinde, " New York Times'a demeç verdim Türkiye'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu söyledim." ifadesini kullandığını hatırlatan Ünal, "Bu akıl tutulması falan değil, bu kelimenin, sözün, insan olmanın bittiği bir yer burası." dedi.

"Bunun adı muhalefet değil"

Muhalefetin "65 yaş üzeri vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımında şahıs propagandası yapıldığına" yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Ünal,şu değerlendirmede bulundu:

" Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Anayasa'nın 104'üncü, 105'inci maddeleri açık bir şekilde cumhurbaşkanının kimi temsil ettiğini, neyi temsil ettiğini, seçilmiş cumhurbaşkanının ve cumhurbaşkanlığı forsunun neyi temsil ettiğini ifade ediyor. Bunun adı muhalefet değil çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir muhalefet biçimi yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyasının toplumda birlik, beraberlik ve dayanışmayı perçinlemeyi amaçladığını söyleyen Ünal, benzer uygulamaların farklı ülkelerde de yapıldığını bildirdi.

Bazı çevrelerin, kampanyaya yönelik, "Zırnık yok" dediğini hatırlatan Ünal, "Bu hastalıklı bir ruh hali. Bu bir siyaset değil, buna eğer siyaset diyeceksek, 'Yıkım siyaseti' diyebiliriz. Ama bunlar bir şeyin farkında değiller hepimiz aynı gemideyiz, aynı risk onlar için de geçerli." dedi.

Türkiye'nin sağlık altyapısıyla son derece güçlü olduğunu söyleyen Ünal, "Ama bakıyorsunuz Türkiye'den bir gazeteci müsveddesi şu anda insanların sokakta kaldığını, hastanelerin insan kabul etmediğini New York Times'ı arayıp Türkiye'yi şikayet edebiliyor. O yüzden bu dikkate alınması gereken, üzerinde konuşulması gereken bir durum değil. Bu bir patolojinin, bir psikopatolojinin sonucu. Bu da bence artık siyasetin konusu olmamalı ve bunları biz konuşarak gündemimizi meşgul etmemeliyiz." ifadesine yer verdi.

"Hepimiz aynı gemideyiz"

Türkiye'nin tedbir almakta geç kaldığına ilişkin eleştirileri hatırlatan Ünal, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin tedbir aldığı tarihler ve vaka sayılarına ilişkin bilgi paylaştı.

Ünal, eleştirilerin doğru olmadığını belirterek, "Bunlara şunu sormak gerekiyor neyi amaçlıyorsunuz, neyi hedefliyorsunuz? Hepimiz aynı gemideyiz ve hepimiz insan olarak aynı mücadeleyi veriyoruz. Hepimiz aynı ortak riskin altındayız. Türkiye başarısız olursa, hükümet başarısız olursa, Recep Tayyip Erdoğan başarısız olursa ne olacak?" dedi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi halinde vaka sayısının daha az olacağı yönündeki ifadelere ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Ünal, hem kamu hem de özel sektörde esnek çalışma modeline geçildiğini hatırlattı.

İşverenin de vatandaşın da sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirten Ünal, "Şimdi bakıyorsunuz bir belediyenin garajında otobüsler yatarken öbür taraftan insanlar otobüslerde üst üste yolculuk yapıyorlarsa burada bu belediye sorumluluğunu yerine getirmiyor demektir." ifadesini kullandı.

Sağlıkta şiddetin engellemesine ilişkin yasa teklifi

TBMM Başkanlığına sunulan sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifindeki sürece ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Ünal, şunları belirtti:

"Bu sağlıkta şiddet yasasıyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin 8 Nisan 2020 tarihinde ortak hazırlanan bir kanun teklifleri ve fakat 1 gün önce 7 Nisan'da bir CHP milletvekilinin de getirdiği bir kanun teklif var. Türkiye Büyük Millet Meclisinde oylanan bir kanun teklifi değil, bir önerge. CHP milletvekilinin 7 Nisan'da getirdiği kanun teklifinin komisyonda görüşülmeden direkt Genel Kurul'a getirilmesinin önergesi oylanıyor. Burayla ilgili ciddi bir dezenformasyon yaptılar."

Önerge sunulduğunda Genel Kurul'da CHP'den sadece 7 milletvekilinin bulunduğunu söyleyen Ünal, AK Parti ve MHP'nin sağlıkta şiddetle ilgili kanun teklifinin zaten hazırlandığını bunun komisyonda görüşülüp taraflarca da katkılarının alınıp Genel Kurula öyle getirilmesi gerektiğini istediğini hatırlattı.

Ünal, "Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi yine bu mesele üzerinden de siyasi rant devşirmek için 'AK Parti sağlıkta şiddet yasasına karşı'... Hayır tam tersine, AK Parti ve MHP Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık Bakanımızın çalışmalarıyla, AK Parti ve MHP grubunun çalışmalarıyla 8 Nisan'da bu kanun teklifini hazırlandı ve şimdi bu kanun teklifi komisyondan geçmeden Genel Kurul'a gelmez." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığının çok çirkin bir davranış olduğunu ifade eden Ünal, "AK Parti CHP'nin sağlıkta şiddet yasasına 'Hayır' demedi, AK Parti, CHP'li bir milletvekilinin alelusul, alelacele hazırlayıp komisyondan kaçırarak Genel Kurul'a getirmek istediği bir önergeyi reddetti. CHP de bu önergeye sahip çıkmadı." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Şöyle bir akılla karşı karşıyayız, hatırlayın "Marmaray Projesi'ni Ecevit yaptı' diyen, ondan sonra diğer bazı projeleri falanca yaptı diyen, 'Çin'den alınan ilaçların parasını Mustafa Kemal Atatürk ödedi' diyen bir akılla karşı karşıyayız. Allah aşkına bu aklı ciddiye aldığınız zaman sorumluluklarınızı, işlerinizi yerine getiremezsiniz, gerçek gündeminizle ilgilenmeniz gerekirken bunların oluşturduğu çirkef gündemle boğulur, işinizi yapamaz hale gelirsiniz." diye konuştu.

Ünal, AK Parti ve MHP gruplarının ortak bir kanun teklifi hazırladıklarını, bunun Sağlık Komisyonunda görüşüleceğini ve Genel Kurul'a getirileceğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:38 Kaynak: AA

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