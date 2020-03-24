AK Parti'li Ünal'dan koronavirüsle mücadelede basın mensuplarına destek Açıklaması - Son Dakika

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AK Parti'li Ünal'dan koronavirüsle mücadelede basın mensuplarına destek Açıklaması
6 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede basın mensuplarının da alkışı hak ettiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede basın mensuplarının da alkışı hak ettiğini belirtti.
Twitter hesabından basın mensuplarının fotoğraflarını paylaşan Ünal, mesajında şunları kaydetti:
"Tıpkı sağlık çalışanları gibi bu mücadelenin başka gizli kahramanları da var. Gece gündüz demeden her koşulda sahada görevine devam etmek durumunda olan basın mensupları. Onların varlığı bizler için çok değerli ve önemli. Bu mücadelede onlar da alkışı sonuna kadar hak ediyor."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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