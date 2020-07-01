AK Parti'li Ünal'dan sosyal ağlara temsilcilik açma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Ünal'dan sosyal ağlara temsilcilik açma çağrısı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları gerektiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları gerektiğini belirtti.

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Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sosyal ağları kullanan vatandaşların haklarının korunması, özel hayatlarının dokunulmazlığı, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının devletin vatandaşına karşı sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Almanya ve Fransa gibi pek çok ülkenin bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğini ve bu ağlarla yasal yükümlülük temelinde muhataplık oluşturduğuna işaret eden Ünal, "Yaygın kullanım alanı bulunan sosyal ağların Türkiye'de de yasal yükümlülük taşıyan temsilcilik açmaları, bir muhataplık oluşturmaları gerekir." mesajı verdi.

Mahir Ünal, AK Parti, Twitter, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:15 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ünal'dan sosyal ağlara temsilcilik açma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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