Üye Girişi
AK Parti'li Ünal Dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme kaçınılmaz - Son Dakika

AK Parti'li Ünal Dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme kaçınılmaz

17.07.2021 12:46

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği sosyal medya platformlarındaki dezenformasyona karşı çalışma başlattıklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği sosyal medya platformlarındaki dezenformasyona karşı çalışma başlattıklarını söyledi. Ünal, Avrupa Birliği (AB) bu dezenformasyonla mücadeleye çok büyük önem atfediyor. Bu yönde hem Almanya'da hem diğer ülkelerde dezenformasyonla mücadele anlamında yapılmış önemli yasal düzenlemeler var. Biz de AB'nin dezenformasyon ile mücadele anlamında yürüttüğü çalışmaların yasal zeminini inceliyoruz. Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin bir yasal düzenleme kaçınılmaz dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti'nin sosyal medyada dezenformasyona karşı başlattığı çalışmaya ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Ünal, AB'nin internet ortamına ilişkin iki temel kırmızı çizgisi olduğuna dikkat çekerek, Bunlar terörle mücadele ve dezenformasyonla mücadele. Dezenformasyonla mücadele, terörle mücadele kadar önemli. Çünkü biz terörü silahlı şiddete dayalı bir yapı olarak anlayamayız. Terörün ortak amacı kaos oluşturmak, 'düzen' fikrini ortadan kaldırmaktır. Bugün dezenformasyon dediğimiz ve inşa edilmiş sahte gerçeklik üzerinden toplumlar üzerinde çok ciddi anlamda bir algı operasyonu yapılıyor. O yüzden AB bu dezenformasyonla mücadeleye çok büyük bir önem atfediyor. Bu yönde de hem Almanya'da hem diğer ülkelerde dezenformasyonla mücadele anlamında yapılmış önemli yasal düzenlemeler var. Sosyal medya yalanları, sosyal medyada oluşturulmak istenen sahte gerçeklikle ilgili ciddi düzenlemelere gidiyor diye konuştu.

'AVRUPA ÖRNEKLERİNİ İNCELİYORUZ'

Daha önce çıkarılan sosyal medya düzenlemesini hatırlatan Ünal, Türkiye'de sosyal medya yasasını çıkardık. 'Gelmeyecekler, temsilcilik açmayacaklar' dedikleri bütün sosyal medya platformları Türkiye'de temsilciliklerini açtılar. Bu bir ayağı işin. 'Sosyal medya' dediğimiz, Twiter ve diğer platformlar bunlar verici sağlayıcılar. Dolayısıyla veri sağlayıcılar kendilerini tarafsız platformlar olarak nitelendiriyorlar. Ama bu tarafsız platformlarda paylaşılan yalan haberlerin de orada oluşturulan dezenformasyonun ortaya koyduğu bir terör biçimi var. ve bununla bütün dünya mücadele ediyor. Milyonlarca öğrenci sınava girmeden bir gün önce bir yalan haber ortaya atılıyor ve sınava girecek bütün öğrencilerin psikolojisini etkileyecek bir algı operasyonu yapılıyor. Bununla mücadele etmek durumundayız. Bu sadece bir örnek değerlendirmesinde bulundu.

'BENZER DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

AK Parti'nin, dezenformasyon terörünü önlemek amacıyla yeni bir sosyal medya düzenlemesini gündeme aldığını kaydeden Ünal, AB'nin dezenformasyon ile mücadele anlamında yürüttüğü bu çalışmaların yasal zeminini şu anda inceliyoruz. AB dezenformasyonla mücadele anlamında hangi yasal adımları attı, hangi düzenlemeleri getirdi bunun incelemesini yapıyoruz. Bu incelemelerimiz tamamlandığında yine Avrupa'yı temel alarak dezenformasyonla mücadeleye ilişkin bir yasal düzenleme kaçınılmaz. İnternet coğrafyasında mücadele edilen ortak düşman dezenformasyon. AB'nin ortak düşmanı dezenformasyon. ABD için de ortak düşman dezenformasyon. Diğer ülkelerin de bizim de ortak düşmanımız dezenformasyon. Burada tam da özgürlüklerin rahat bir şekilde kullanabilmesi, kişisel verilerin korunmasından, özel hayatın dokunulmazlığına, kişi haklarının korunmasından, insanların özel hayatlarına dönük yapılan dezenformasyona bir çözüm bulma çabasında şu anda dünya. Biz de bu çabaların bir yerinde yapılan düzenlemeleri örnek alarak bir benzer düzenlemeyi hayata geçireceğiz ifadelerini kullandı.

'ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ YANLIŞ'

Erken seçim tartışmalarına da değinen Ünal, Cumhurbaşkanımız her seferinde altını çizerek seçimin Haziran 2023'te zamanında yapılacağını ifade ediyor. Şimdi AK Parti'nin sahada faaliyetleri üzerinden erken seçim iddiası son derece yanlış. Çünkü; AK Parti seçimden seçime sahada olan bir siyasi hareket değil. AK Parti sürekli olarak halkla ilişki içerisinde olan, seçmeniyle ilişki içerisinde olan, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, ana kademesiyle sürekli sahada olan bir siyasi hareket. Dolayısıyla AK Parti'nin saha çalışmaları üzerinden bir erken seçim beklentisi son derece yanlış. AK Parti'nin 19 yıldan beri iktidarda olmasının temel sebebi, son derece dinamik canlı bir teşkilat yapısı ve saha çalışmasının olması. Muhalefetin, erken seçim söyleminin genel sebebi maalesef, Türkiye'nin her şeyden çok ihtiyaç duyduğu güven ve istikrar ortamı. Hele hele pandemiyle beraber bütün dünyada ortaya çıkan istikrar ve güven ihtiyacını erken seçim tartışmaları üzerinden adeta baltalamak. Yoksa Türkiye'de erken seçim söz konusu değil dedi.

AK Parti'li Ünal Dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme kaçınılmaz
AK Parti'li Ünal Dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme kaçınılmaz
AK Parti'li Ünal Dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme kaçınılmaz
AK Parti'li Ünal Dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme kaçınılmaz

cumhurbaşkanı, Mahir Ünal, AK Parti, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ünal Dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme kaçınılmaz - Son Dakika


Son Dakika

İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu 14:01 İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı 13:48 Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı 10 araca çarpıp kayıplara karıştı! Polis, her yerde ortalığı birbirine katan sürücüyü arıyor 13:18 10 araca çarpıp kayıplara karıştı! Polis, her yerde ortalığı birbirine katan sürücüyü arıyor
Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı 12:30 Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu 12:20 Genç kızı istismar edemeyince başını taşla ezmişti! Acılı baba ilk kez konuştu Ailesinden gizli reklam yüzü olmak isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu, şimdi aynaya bakamıyor 12:08 Ailesinden gizli reklam yüzü olmak isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu, şimdi aynaya bakamıyor
Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! 11:32 Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi, Rize'de dehşet anları saniye saniye kameralarda! Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak 10:33 Aşılamanın düşük olduğu Güneydoğu için uyarı: Bayramdan sonra vakalar pik yapacak

Son Dakika Haberleri
14:05 Satış listesinden çıkarıldılar! Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand rüzgarı esti
14:00 İki çocuğun taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Mahalleli taciz şüphelisine meydan dayağına girişince olanlar oldu
13:53 Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor
13:48 Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı
13:38 Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı
12:36 Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım
12:24 Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın
11:53 Ciğerlerimiz 2 gündür yanıyordu! Pakdemirli'nin "Yangın kontrol altında" açıklaması yüreklere su serpti
11:19 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu
11:10 Açık arttırmaya çıktı! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı
Satış listesinden çıkarıldılar! Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand rüzgarı esti Satış listesinden çıkarıldılar! Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ve Tisserand rüzgarı esti         
14:06
Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor         
13:54
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
Eski eşi Emine Ün'ün kız kardeşiyle görüntülenen Atilla Karataş: Yanlış anlaşılma olmasın Eski eşi Emine Ün'ün kız kardeşiyle görüntülenen Atilla Karataş: Yanlış anlaşılma olmasın         
12:10
Bakan Ziya Selçuk: Ne tedbir varsa yapalım, inşallah 6 Eylül'de okulları açacağız Bakan Ziya Selçuk: Ne tedbir varsa yapalım, inşallah 6 Eylül'de okulları açacağız         
11:43
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu         
11:20
Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş Türkiye gündemine oturan Büyükşen cinayeti çözüldü! Katil, çiftin çocukları değilmiş         
08:49
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu         
08:14
Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı         
00:43
Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz         
00:35
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 14:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Ünal Dezenformasyonla mücadele için yasal düzenleme kaçınılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement