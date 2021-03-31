AK Parti'li Ünal: Reformları yeni anayasa ile taçlandıracağız - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Biz istiyoruz ki cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yeni bir anayasayla girelim. 19 yıl bizim 2023'e, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlık. İşte bu cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırlığın sessiz devrimleri, reformları taçlandıracağımız asıl çalışma yeni anayasa çalışması olacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ünal, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin öncelikle Cumhur İttifakı olarak bir çalışma yapacaklarını söyledi. Ünal, "Biz bu konuda kamuoyunun önüne bir bakış açısı koyacağız. Cumhurbaşkanımız bu konuda bütün tarafları yeni anayasaya katkı sağlamaya davet etti. Önümüzdeki günlerde bu çalışmanın şekli nasıl olacak, TBMM hangi mekanizmalarla ve hangi usul ve yöntemlerle bu çalışmayı yürütecek, bütün tarafların anayasa çalışmasına dönük katılımları hangi mekanizmalarla olacak, önümüzdeki süreç bunu belirleyecektir" diye konuştu.