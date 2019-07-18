Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Ünal: S 400'le ilgili konuşlandırma çalışmaları sürüyor
Son Dakika Politika Haber

AK Parti'li Ünal: S 400'le ilgili konuşlandırma çalışmaları sürüyor

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti'li Ünal: S 400'le ilgili konuşlandırma çalışmaları sürüyor, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile çalışmaların sürdürdüğünü söyledi.
Mahir Ünal, S400'lerle alakalı Savunma Bakanlığı'nın çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "S400'lerin konuşlandırılacağı yerlerle ilgili bir karar henüz verilmiş değil. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a bir konuşlandırma olacak belli değil. Geçmişte Patriotlar burada konuşlandırılmıştı. Kahramanmaraş'ta konuşlandırma olacak mı, olmayacak mı? Bu konuda Savunma Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde belirlenecek. Şu anda yerlerle alakalı bir bilgi mevcut değil" dedi.


Mahir Ünal, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar çıktı Bakanlık'tan müze giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin açıklama Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Ünal: S 400'le ilgili konuşlandırma çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]