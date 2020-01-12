AK Parti'li Ünal: Türkiye daha yeni başlıyor (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, toplantının ardından kara yolu ile İstanbul 'a hareket etti.

AK Parti'li Ünal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'KITA SAHANLIĞINIMIZI DA SINIRIMIZI KORUDUĞUMUZ GİBİ KORUMALIYIZ'

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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