AK PARTİ'Lİ ÜNAL TÜRKİYE, YALAN HABERE MARUZ KALAN ÜLKELER SIRALAMASINDA 1'İNCİ SIRADA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin en çok yalan habere maruz kalan ülke olduğunu belirterek, Türkiye, yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında 1'inci sırada yüzde 49 ile. O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı'nın açılışı törenle yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi folklor ekibi halk oyunları, Abdal Halil Ağa'nın torunları davul gösterisi sundu. Türk halk müziği konserinin ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, göreve geldikleri günden bu yana 3.3 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

'ŞARTNAMEDE 210 GÜNDÜ, 90 GÜNLÜK BİR SÜRE BELİRLEDİK'

60 metre uzunluğunda çift şeritli tünel ve 500 metre uzunluğunda bağlantı yollarından oluşan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı'nın şehrin trafiğinin rahatlamasında önemli rol oynayacağını ifade eden Güngör, Projemizin şartnamesinde yer alan tamamlanma süresi 210 gündü. Müteahhit ile yaptığımız görüşmeler neticesinde projemizi tamamlamak için 90 günlük bir süre belirledik. 10 Haziran tarihinde temelini attığımız gün bölgeye bir de zamanmatik ekledik. Hamdolsun 90 günün tamamlanmasının ardından köprülü kavşağımızı trafiğe açıyoruz. Bu köprülü kavşağımız şehrimizin doğusunu batısına bağlayan çok önemli bir aks üzerinde yer alıyor. Kahramanmaraş'ımız bölgenin en önemli kış turizm alanlarından Yedikuyular Kayak Merkezi'ne sahip. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak aynı zamanda Yedikuyular Kayak Merkezi'mize de ulaşımı kolaylaştıracak bir proje. Ayrıca bu kavşağımız şehrimizin özellikle kuzey kısmını transit olarak Kuzey Çevre Yolu'na da bağlantı sağlayacak önemli akslardan bir tanesi diye konuştu.

'BUNLARINKİ SİYASİ REKABET DEĞİL, DÜŞMANLIK'

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye'de 'Sözde' siyaset yapan birilerinin polise ve devlete 'Katil' dediğini söyledi. Ünal, şöyle devam etti Diyorum ki, bir kere olsun 'Katil PKK' demediniz. Ama siz kalkıp ne diyorsunuz, 'Katil polis' diyorsunuz. Siz bizden değilsiniz. Bizim Cumhurbaşkanımız, Allah ondan razı olsun dün ve ondan önceki gün Balkanlar'daydı. Balkanlar'da Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, hepsiyle görüşerek orada ortaya çıkarılmak istenen çatışmayı, orada ortaya çıkarılmak istenen maalesef savaşı Cumhurbaşkanımız ne yaptı Sulh ve selamete erdirdi. Rusya- Ukrayna konusunda Cumhurbaşkanımız yine arabulucu rolüyle orada oluşturulmak istenen çatışmanın engellenmesi ve barışın sağlanması için gerekli çalışmaları yürüttü. Yine dünya tahıl krizi, gıda krizi yalayacakken Cumhurbaşkanımız aldığı inisiyatifle tahıl krizini çözdü. Sırbistan Vucic ne diyor, 'Türkiye'nin büyümesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği önemlidir.' Yine, dünyanın her yerinden Cumhurbaşkanımızla ilgili, liderliğiyle ilgili, küresel çözüm iradesiyle ilgili, küresel barış vizyonuyla ilgili dünyanın her yerinden cumhurbaşkanımıza dönük taktirler var. Peki, soruyorum, bunlar niye cumhurbaşkanımızdan rahatsızlar Bakın bir şey söyleyeyim, siyasi rakip olmaları gayet normal. Siyasette rekabet vardır, cumhurbaşkanımız karşısında tabii ki siyasi olarak bir rekabet otaya koyacaklar. Fakat bunlarınki siyasi rekabet değil, dillerine bakarsanız bunlarınki maalesef düşmanlık. Muhalefette rekabet olur ama düşmanlık olmaz. Bunlar maalesef Erdoğan düşmanlığıyla, AK Parti düşmanlığıyla maalesef artık kiminle iş birliği yapacaklarını şaşırmış durumdalar.

'TÜRKİYE, YALAN HABERE MARUZ KALAN ÜLKELER SIRALAMASINDA 1'İNCİ SIRADA'

AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu ileri süren Ünal, bu sorunların AK Parti sayesinde çözüldüğü belirtti. AK Parti'nin 70- 80 yıllık sorunları çözdüğünü ve o nedenle şimdi eski sorunlar yerine bugünün sorunlarının konuşulduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu 70 yıllık, 80 yıllık sorunları çözen irade, bugünün sorunlarını da çözer. Yeter ki bize sağlam duralım, sıkı duralım. Çünkü bütün dünya şu anda bir küresel daralmadan geçiyor ama hamdolsun devletimiz, sımsıkı milletimizin yanında. Evvel Allah, bu devlet- millet beraberliğiyle, cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiç kimseyi darda, zorda bırakmayız ve bu sorunlar da önümüzdeki süreçte inşallah çözülecektir. ve şundan emin olun, 2023 ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıyla birlikte inşallah biz 'Türkiye'nin 100 yılı başlıyor' diyeceğiz, inşallah 'Biz daha yeni başlıyoruz' diyeceğiz. Niye biliyor musunuz Çünkü altyapı sorunlarımızı çözdük. Ulaşım altyapısını çözdük hem şehirlerde hem Türkiye'de. Sağlık altyapısını, eğiti altyapısını, savunma sanayiinde altyapı sorunlarınızı çözdük. Türkiye yalan haberde, yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında 1'inci sırada yüzde 49 ile. O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın. Kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim ve şundan emin olalım ki biz üretim kapasitemizle, istihdamımızla, büyümemizle, ihracatımızla Allah'ın izniyle önümüzdeki 5 yıl dünyadan pozitif bir şekilde ayrışıp Türkiye'yi bir üretim merkez haline getireceğiz bundan emin olun. Konuşmaların ardından kesilen kurdele kavşak trafiğe açıldı. Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, aracının direksiyonuna geçerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kavşaktan geçti. (DHA)