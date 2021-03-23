AK Parti'li Uslu, tüm dünyanın sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atmasını istedi - Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, tüm dünyanın, özellikle AB'nin, sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atması gerektiğini belirtti.

Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de çıkan iç savaşın üzerinden 10 yıl geçtiğini, bu süreçte uluslararası örgütlerin ifadelerine göre, 400 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini, 5,5 milyon Suriyelinin evinden başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

BM verilerine göre, bu iç savaşta 38 kimyasal silah vakası tespit edildiğini, bunların 32'sinin rejim güçleri tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da bir savaş suçudur. Suriye'deki durum buyken, sığınmacı sorunları da dünyanın her yerinde devam ediyor. Sığınmacıların işleri zor. Yaşam için, hayatta kalabilmek için kendi evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Savaş ortamından kurtulanlar, bu defa hedef ülkelerin yollarında, açık denizlerde mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Birçok sığınmacının yollarda hayatını kaybettiğini biliyoruz. Kurtulanların karşısına insan ticareti yapanlar ya da organ mafyaları çıkıyor. Bugün Avrupa'da on binlerce sığınmacı çocuğun akıbeti meçhul."

Yunanistan'da geçen hafta yaşananlara tepki gösteren Uslu, Çeşme'den Sakız Adası'na geçmek isteyen 7 sığınmacının Yunanistan güvenlik güçleri tarafından elleri kelepçeli halde denize bırakıldığını, 3 sığınmacının yaşamını yitirdiğini, 4 sığınmacının ise kurtarıldığını anlattı.

Bunun, vicdanlara sığmayacak bir konu olduğuna işaret eden Uslu, "Tüm dünyanın, özellikle AB'nin, sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atması gerekiyor. Dünyada eksik işleyen bir sığınma süreci var. Bunun ve külfet paylaşımı ilkelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konular uluslararası anlaşmalara bağlanmazsa, denizlerde, sınırlarda insan ve insanlık ölmeye devam edecek. Yapılması gereken, kaynak ülkelerdeki bu sorunu çözmek, eğer çözülemiyorsa sığınma süreçlerini ve uyum süreçlerini düzenlemektir." diye konuştu.