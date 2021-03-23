AK Parti'li Uslu, tüm dünyanın sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atmasını istedi - Son Dakika

AK Parti'li Uslu, tüm dünyanın sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atmasını istedi

23.03.2021 11:49
AK Parti'li Uslu, tüm dünyanın sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atmasını istedi, System.String[]

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, tüm dünyanın, özellikle AB'nin, sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atması gerektiğini belirtti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, tüm dünyanın, özellikle AB'nin, sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atması gerektiğini belirtti.

Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de çıkan iç savaşın üzerinden 10 yıl geçtiğini, bu süreçte uluslararası örgütlerin ifadelerine göre, 400 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini, 5,5 milyon Suriyelinin evinden başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

BM verilerine göre, bu iç savaşta 38 kimyasal silah vakası tespit edildiğini, bunların 32'sinin rejim güçleri tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da bir savaş suçudur. Suriye'deki durum buyken, sığınmacı sorunları da dünyanın her yerinde devam ediyor. Sığınmacıların işleri zor. Yaşam için, hayatta kalabilmek için kendi evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Savaş ortamından kurtulanlar, bu defa hedef ülkelerin yollarında, açık denizlerde mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Birçok sığınmacının yollarda hayatını kaybettiğini biliyoruz. Kurtulanların karşısına insan ticareti yapanlar ya da organ mafyaları çıkıyor. Bugün Avrupa'da on binlerce sığınmacı çocuğun akıbeti meçhul."

Yunanistan'da geçen hafta yaşananlara tepki gösteren Uslu, Çeşme'den Sakız Adası'na geçmek isteyen 7 sığınmacının Yunanistan güvenlik güçleri tarafından elleri kelepçeli halde denize bırakıldığını, 3 sığınmacının yaşamını yitirdiğini, 4 sığınmacının ise kurtarıldığını anlattı.

Bunun, vicdanlara sığmayacak bir konu olduğuna işaret eden Uslu, "Tüm dünyanın, özellikle AB'nin, sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atması gerekiyor. Dünyada eksik işleyen bir sığınma süreci var. Bunun ve külfet paylaşımı ilkelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konular uluslararası anlaşmalara bağlanmazsa, denizlerde, sınırlarda insan ve insanlık ölmeye devam edecek. Yapılması gereken, kaynak ülkelerdeki bu sorunu çözmek, eğer çözülemiyorsa sığınma süreçlerini ve uyum süreçlerini düzenlemektir." diye konuştu.

Avrupa Birliği, AK Parti, Antalya, Mülteci, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Uslu, tüm dünyanın sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atmasını istedi - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir "Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti
İçişleri Bakanı Soylu, savaş mağduru çocukları hatırlatıp Avrupa ülkelerine yüklendi: Kusura bakmayın, bunlar çıplak gerçekler İçişleri Bakanı Soylu, savaş mağduru çocukları hatırlatıp Avrupa ülkelerine yüklendi: Kusura bakmayın, bunlar çıplak gerçekler         
12:00
Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı         
11:48
Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti         
11:29
Spor müsabakasında korkunç olay! Yüzlerce kişi ölümle burun buruna geldi Spor müsabakasında korkunç olay! Yüzlerce kişi ölümle burun buruna geldi         
11:26
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş         
11:00
Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı         
10:47
Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı         
10:09
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 12:26:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Uslu, tüm dünyanın sığınmacıların sorununun çözümü için yeni adımlar atmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei