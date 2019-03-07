AK Parti'li Usta'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Güçlü Türkiye hedefimizi güçlü kadınlarımızdan oluşan güçlü milletimizle gerçekleştireceğiz.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Güçlü Türkiye hedefimizi güçlü kadınlarımızdan oluşan güçlü milletimizle gerçekleştireceğiz. Bu bilinçle çalışmalarımızı daha da ileriye götüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Usta, 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla yayımladığı mesajında, güçlü bir toplumun ancak güçlü kadınlarla meydana gelebileceğini vurguladı. Şahin, "Kadınların hayatın her alanında yer alması toplumun refahı için önem taşımaktadır. Kadın, özellikle toplumun temel yapısını teşkil eden aile kurumunun sağlam değerlere sahip olabilmesinde büyük bir önem arz etmektedir. Üstlendiği misyonla toplumsal yapının demokratik temellerinin yükünü çeken kadınların, hayatın her alanında el üstünde tutulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.



Hazreti Muhammed'in "Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananınızdır" hadisinin, ecdattan örnek bir medeniyet oluşturabilme noktasında pusula olduğuna işaret eden Usta, şöyle devam etti:



"AK Parti olarak değerlerimizden aldığımız bu sorumluluğun bilinciyle toplumsal hayatta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması adına iktidarımız boyunca önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın haklarına verdiği önem kadınlarımızın omuzlarındaki yükün hafiflemesinde büyük bir etken olmuştur. Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadelede kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına 17 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle eski Türkiye'de kadınları ötekileştiren cinsiyetçi politikaları tamamen ortadan kaldırarak eğitim hakkı, inanç özgürlüğü, ekonomik özgürlük gibi en temel haklar konusunda toplumun farkındalığını artıracak hamlelerde bulunduk. Kadına yönelik pozitif ayrımcılığı önceleyen politikalarımızla bugün siyasette, bürokraside, kamuda, iş dünyasında yer alan kadın sayısı Cumhuriyet tarihinin en üst seviyelerine ulaşmıştır. Kadınlarımızla ilgili meselelerdeki hassasiyetimizle kadının toplumsal hayatta görünürlüğünü arttırdık."



"Güçlü Türkiye hedefimizi güçlü kadınlarımızdan oluşan güçlü milletimizle gerçekleştireceğiz. Bu bilinçle çalışmalarımızı daha da ileriye götüreceğiz." ifadesini kullanan Usta, bu vesilesiyle Kurtuluş Savaşından 15 Temmuz'a kahraman şehit kadınları rahmet ve minnetle andığını belirtti.



Usta, başta şehit ve gazilerin anneleri ve hanımları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

TSK, İnternet Paylaşımlarımı Engellemek İçin Hazırlık Yapmaya Başladı

Sınırdan Kaçak Sokulmaya Çalışan Papağanları Gören Ekipler Gözlerine İnanamadı

Eşi İçin Yola Çıktı; Çeteyi Çökertip, 70'e Yakın Türk'ü Cezaevinden Kurtardı

80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü