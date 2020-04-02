AK Parti'li Usta'dan koronavirüs değerlendirmesi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, koronavirüs salgınında herkesin kendisini pozitif bir vakaymış gibi izole etmesi gereken bir dönemde bulunulduğunu söyleyerek, "Özellikle önümüzdeki bir hafta, on gün son derece önemli." dedi.

Usta, partisinin Konya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının il il açıklandığı bir sürece girdiklerini söyledi.

Salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını dile getiren Usta, şunları belirtti:

"Türkiye olarak oldukça başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Buradaki en önemli etken vatandaşlarımızın kendini evde izole etmesidir. Bu işte sadece sağlık çalışanlarımız, polisimiz ve jandarmamız değil hepimiz birer birey olarak çok ciddi sorumluluk altındayız. Herkesin kendisini pozitif bir vakaymış gibi izole etmesi gereken bir dönemdeyiz. Özellikle önümüzdeki bir hafta, on gün son derece önemli. Herkes bu hassasiyetle davranırsa Türkiye'deki salgının yayılma hızını çok daha aşağılara çekip ölüm oranlarını da yine bu seviyelerde tutma şansını yakalarız."

Usta, virüsün çok hızlı bulaştığını belirterek, "Sadece kendimiz için değil etrafımızdaki herkes için sorumluluğumuz var. 'Bana bir şey olmaz.' demek yetmiyor. Çünkü benim taşıdığım virüs bir başkasını öldürebiliyor. Bu şuura özellikle Konyalılar olarak çok dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Vatandaşların sağlıklı olsa bile evde kalmaları gerektiğini anımsatan Usta, sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkati çekti.

"Genel olarak Türkiye'de sağlık sistemimiz çok iyi durumda"

Usta, Konya'da sağlık sistemi ve hastanelerin oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Genel olarak Türkiye'de sağlık sistemimiz çok iyi durumda. Konya özeline baktığımızda ise sadece kent merkezindeki yatak kapasitemiz 5 binin üzerinde. İlçelerle beraber de bu sayı 7 binin üzerine çıkıyor. İl olarak şu anki doluluk oranımız ise yüzde 40 civarında. Ancak acil durumu olmayan kişilerin hastanelere gitmemesi gerekiyor. Çünkü hastanelerde virüs yoğunluğu fazladır. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın da yoğunluğunu azaltmak için kimse zorunlu olmadıkça hastaneye gitmemelidir. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız aldığı tedbirler de yerindedir. Raporların süresi uzatıldı, reçete yazdırmadan direkt eczaneden ilaç alabilme imkanı da getirildi."

Usta, 60 yaş üzeri vatandaşların da hassasiyet göstererek, evlerinde kalması gerektiğini ifade etti.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ile İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.