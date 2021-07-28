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AK Parti'li Usta'dan Tanju Özcan'a tepki: Kabul edilebilir değil - Son Dakika

AK Parti'li Usta'dan Tanju Özcan'a tepki: Kabul edilebilir değil

28.07.2021 17:47
AK Parti'li Usta'dan Tanju Özcan'a tepki: Kabul edilebilir değil, System.String[]

AK Parti'li Usta'dan Tanju Özcan'a tepki: Kabul edilebilir değilAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, kentte yabancı uyrukluların su faturası ile katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki göstererek, "Bir belediye...

AK Parti'li Usta'dan Tanju Özcan'a tepki: Kabul edilebilir değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, kentte yabancı uyrukluların su faturası ile katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tepki göstererek, "Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması, insanların kimliklerine veya vatandaşlıktaki bilgilerine göre hizmetlerden faydalanmasını kısıtlaması veya tamamen imkansız hale getirmesi kabul edilebilir değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilere yönelik açıklamalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu ve Özcan'ın açıklamalarının ardından kamuoyunda mülteciler konusunda farklı görüşlerin dillendirildiğini belirten Usta,  "Suriyeli sığınmacılar, geçici koruma kapsamında alınan misafirlerimizle ilgili birtakım yanlış bilinenler var. Biz bunları defalarca anlatmamıza ve söylememize rağmen maalesef bir türlü Kılıçdaroğlu da onun ekibindeki bazı kişiler de hala bu yanlış bilgileri bilerek veya bilmeyerek, kasıtlı da olabilir paylaşma çabası içerisindeler. Bize düşen de bu yanlış bilgileri elbette düzeltmek" dedi.

'BAYRAM ZİYARETLERİNİ SURİYELİLER İÇİN FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ 'Türkiye'de bulunan 4 milyona yakın Suriyeli mültecilerin geçici koruma statüsünde olduğunun altını çizen Usta, "Geçici koruma statüsünde bulunanların ister 5 ister 10 yıl olsun ne kadar süreyle olursa olsun Türkiye'de kaldıkları süre vatandaşlık için bir geçerlilik değil. Vatandaşlık için getirdiğimiz şartları sağlayanlara vatandaşlık veriliyor. 2020 yılının verilerine baktığımızda, 110 bin kadar Suriyelinin çocuklarla birlikte vatandaşlık verildiğini söylüyorum sizlere. Bu da ülkemizde yaşayan Suriyeli oranına baktığımızda daha yüzde birini bile bulmamaktadır" diye konuştu. Leyla Şahin Usta, Suriyeli mültecilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ülkelerine gitme fırsatı verildiğini söyleyerek, "Bunu da aslında onların geri dönmelerine teşvik amacıyla izin veriyoruz. Gittikleri yerlerde kendi bıraktıkları evlerini, geride bıraktıklarını görmek istiyorlar. Mezarlarını ziyaret etmek istiyorlar. Gittikleri yerlerde bayram yok, hala savaş, yıkıntılar, bitirilmiş hayatlar var. Güvenli geçiş bölgelerinde devam eden projelerimiz ile birlikte, bu güvenli bölgelerde yaşayabileceklerine kanaat getirirlerse geri dönüyorlar. Şu anda bu güvenli bölgelere dönen 500 bine yakın mültecimiz var. Biz bu bayramları fırsat bilerek, geri dönmeyi kafasında planlayanların gidip oraları görmesini, imkanı varsa dönmesi için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.'HEPİMİZ İRKİLDİK'Usta, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik açıklamasını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Hepimiz açıkçası irkildik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlara verilecek hizmetlerin bedellerinin 10 kat artırılmasından bahsediliyor. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey. Bizim yurtdışında yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımız, aynen şunu söylediler; 'İyi ki böyle bir uygulama ile biz Almanya'da veya Hollanda'da veya İsviçre'de karşılaşmadık aksi takdirde orada yaşama ve barınma şansımız kalmayacaktı.' Bir belediye başkanının böylesine ayrımcı bir dil kullanması, insanların kimliklerine veya vatandaşlıktaki bilgilerine göre hizmetlerden faydalanmasını kısıtlaması veya tamamen imkansız hale getirmesi kabul edilebilir değil. Bu anayasaya, dünyadaki bütün evrensel insan hakları ilkelerine aykırı bir tutum ve davranış."'DOĞRU DEĞİL'

Afganistan'dan Türkiye'ye askeri üniformalı kişilerin İran sınırından giriş yaptığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Usta, "Bu tamamen yanlış ve yalan bir bilgi. Evet, maalesef İran sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan ve yürüyerek o uzun sınır hattının denetiminden kaçarak giren Afganlılar var. Bunlar da takip edilerek tekrar gözaltında alınıyorlar. Ülkeye giriş için resmi evrakları, belgeleri olmayanlar yine işlemleri yapılarak il göç idareleri tarafından tekrar ülke dışına gönderiliyor" ifadesini kullandı.

AK Parti'li Usta'dan Tanju Özcan'a tepki: Kabul edilebilir değil
AK Parti'li Usta'dan Tanju Özcan'a tepki: Kabul edilebilir değil

Leyla Şahin Usta, Tanju Özcan, AK Parti, Bolu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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