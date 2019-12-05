Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Usta: "İnsan hakları mücadelesi Batı'da irtifa kaybetmeye başladı"
Son Dakika Güncel AK Parti'li Usta: 'İnsan hakları mücadelesi Batı'da irtifa kaybetmeye başladı' - Son Dakika

AK Parti'li Usta: "İnsan hakları mücadelesi Batı'da irtifa kaybetmeye başladı"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, insan hakları mücadelesinin Batı'da irtifa kaybetmeye başladığını belirterek, "Bu mücadele hiçbir ülkenin, toplumun ve örgütün tekelinde değildir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, insan hakları mücadelesinin Batı'da irtifa kaybetmeye başladığını belirterek, "Bu mücadele hiçbir ülkenin, toplumun ve örgütün tekelinde değildir. Aslında insan hakları mücadelesi, herkesin katkı vermesi gereken çok önemli bir süreçtir." dedi.

Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından, Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu'nda düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" konulu konferansta konuşma yaptı.

Yaklaşan Dünya İnsan Hakları Günü'ne de değinen Usta, Dünya İnsan Hakları Beyannamesi'nin ilk maddesi olan "Tüm insanlar özgürdür, değer ve haklar bakımından eşit olarak doğarlar." ifadesini hatırlattı.

İçinde yaşanan çağdaki kaosta, her bireyin insan olarak kabul göremediğini belirten Usta, "Avrupa ve Amerika'da artan ırkçılık bir virüs gibi yayılmakta. Ötekileştirmelerle birlikte insanlar bir arada yaşamayacak hale getiriliyor. Biz bu virüsün ülkemize bulaşmasına müsaade etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, hak ihlallerinin sadece Afrika ve Asya ile sınırlı olmadığını dile getirerek, "İnsanlar imkansız seçimlere zorlanıyor. Elinde kalan son can yeleğini hangi çocuğuna vereceğini seçmek zorunda kalan insanlar var. Yaşadığımız dünyaya baktığımızda maalesef şu anda insanlığın can çekiştiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Şiddet konusunda ciddi bir tavır koymamız gerekmekte"

Avrupa'da yükselen ırkçılığın Türkleri ve Müslümanları hedef aldığını vurgulayan Usta, "İnsan hakları mücadelesi Batı'da irtifa kaybetmeye başladı. Bu mücadele hiçbir ülkenin, toplumun ve örgütün tekelinde değildir. Aslında insan hakları mücadelesi, herkesin katkı vermesi gereken çok önemli bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

Usta, Avrupa'daki insan hakları ihlallerine karşın Türkiye'nin bu konuda büyük ilerleme ortaya koyduğuna vurgu yaparak, "Türkiye'nin hedefleri var. Türkiye eskiye göre koyduğu hedefler doğrultusunda epey bir yol almış durumda. Üniversite ve kamu kurumlarında yaşanan kıyafet yasaklarından tutun, sağlık alanında, sigorta sisteminde, ulaşımda ve gündelik hayatta birçok yenilik ve gelişmelerle ülkemiz ilerleme kaydetti." dedi.

Türkiye'deki şiddet olaylarıyla ilgili kanuni düzenlemelerin yapıldığını ancak toplumsal olarak şiddet konusunda ciddi bir tavır ortaya konulması gerektiğini anlatan Usta, bu sorunla mücadele edeceklerini ve asla normalleşmesine izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti'li Usta: İnsan hakları mücadelesi Batı'da irtifa kaybetmeye başladı

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti İlçe Başkanları istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılışını yaptı: Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir Denizli'nin 4 ilçesinde AK Parti ilçe başkanları istifa etti AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 03:23:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Usta: "İnsan hakları mücadelesi Batı'da irtifa kaybetmeye başladı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]