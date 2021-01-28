AK Parti'li Usta, Konya Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Usta, Konya Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

28.01.2021 17:13
AK Parti'li Usta, Konya Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Başörtüsü yasağını kaldıran biziz, kadınlarımıza hiçbir ayrımcılığa uğramadan seçilme hakkını kazandıran biziz. Fırsat eşitliğini de getiren biziz ama 'Bu yetmez' deyip pozitif ayrımcılığı da getiren biziz." dedi.

?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Başörtüsü yasağını kaldıran biziz, kadınlarımıza hiçbir ayrımcılığa uğramadan seçilme hakkını kazandıran biziz. Fırsat eşitliğini de getiren biziz ama 'Bu yetmez' deyip pozitif ayrımcılığı da getiren biziz." dedi.

Usta, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya 6. İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kongrelerin de tedbirli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin tüm kadrolarıyla kadınlar için özverili çalışmalar yaptığına değinen Usta, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedeften şaşmadan, samimiyet ve tevazu ile çalışan partililer sayesinde yeni Türkiye'nin daha güçlü olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin kalkınmasında kadınların gösterdiği gayretin ve çabanın büyük payı olduğuna dikkati çeken Usta, "Daha önceki konuşmacılarımız da söyledi, baş örtüsü yasağını kaldıran biziz, kadınlarımıza hiçbir ayrımcılığa uğramadan seçilme hakkını kazandıran biziz. Fırsat eşitliğini de getiren biziz ama 'Bu yetmez' deyip pozitif ayrımcılığı da getiren biziz. Ailede, sosyal hayatta, ekonomide, akademik hayatta, siyasette kadının varlığını ve doğru konumlandırılmasını sağlayan biziz." diye konuştu.

Kadınlar için yaptıklarının saymakla bitmeyeceğini dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti sayesinde bugün yeni Türkiye'yi inşa eden kadınlarımıza yaptığımız hizmetlerimiz, elhamdülillah saymakla bitmez. Bununla büyük bir onur ve gurur diyoruz. Bir de ana muhalefetin, CHP'nin kadınlar üzerinden yaptığı siyasete baktığınız zaman, maalesef taciz ve tecavüzlerin arkasının gelmediği ve bunlara susarak, hiç yokmuşçasına davranarak ve hatta mağdurların susturulmasına kadar varan bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Biz ne olursa olsun bu zihniyetin, bu ülkenin kadınlarına bir değer katmayacağına eminiz. Var mıdır yapabilecekleri bir hizmet? Elbette ki yoktur. Biz AK Parti ve AK Parti'nin kadınları olarak bu ülkedeki tüm kadınları koruyacağız, kollayacağız, hep daha iyisini yapmak için çalışıp çabalayacağız."

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirdikleri bütün çalışmalardan ve onunla yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 19 yıldır çalışan, üreten, 'olmaz, yapılmaz' denilen işleri başarmış bir partiyiz. Eskisiyle yenisiyle birçok parti var ülkemizde. Yeni kurulanıyla, varlığını ispat etmeye çalışanıyla... Ancak günün sonunda, 'Milletimizin gönlünde hangi parti var, milletimizin gönlünde hangi lider var', en önemlisi bu. Bu sorunun da en net cevabı, bu milletin gönlünde, bugüne kadar girdiği her seçimde kendisini ispat etmiş ve başarılarını ortaya koymuş Recep Tayyip Erdoğan var."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ümmügülsüm Ümütlü de programda yaptığı konuşmada, kadınların tarih boyunca söyleyecek sözleri olduğunu, AK Parti'li kadınlar olarak "en iyi" şekilde 19 yıldır siyaset yaptıklarını ve buna devam edeceklerini aktardı.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan da birer konuşma yaparak kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre nedeniyle gönderdiği video seyredildi, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın mesajı da okundu.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Usta, Konya Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı 2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı
Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu         
16:48
Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı         
16:29
Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti         
16:00
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak         
15:27
İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme         
15:23
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı         
14:16
Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem! Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!         
13:48
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 17:29:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Usta, Konya Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei