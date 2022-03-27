AK Parti'li Usta, Türkiye-Avusturya ilişkilerinde yeni siyasi söylemden memnun - Son Dakika
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AK Parti'li Usta, Türkiye-Avusturya ilişkilerinde yeni siyasi söylemden memnun

27.03.2022 16:17

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Türkiye ile Avusturya arasında geliştirilen yeni siyasi söylem ve diyaloğun buradaki havayı yumuşatmış olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Türkiye ile Avusturya arasında geliştirilen yeni siyasi söylem ve diyaloğun buradaki havayı yumuşatmış olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avusturya teşkilatının düzenlediği etkinlik sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'le Viyana'daki temaslarını değerlendirdi.

Usta, 3 gündür Viyana'da bulunduklarını belirterek, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla UID'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında bir araya geldiklerini ifade etti.

Yaptıkları görüşmelerde Avusturya'da yaşanan sorunlara yönelik çözüm yolları, buradaki sivil toplum kuruluşlarının etkinlik alanlarının geliştirilmesi gibi hususların ele alındığını anlatan Usta, "Oldukça verimli, güzel bir çalışma ortamı gördük. Vatandaşlarımızın hem bizlere hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilgilerini, sevgilerini ve teveccühlerini gördük." diye konuştu.

Usta, "Ülkemiz ile Avusturya arasında geliştirilen yeni siyasi diyalogların, söylemlerin buradaki havayı oldukça yumuşattığını, buradaki iklimin oldukça başarılı ve güzel gittiğini de görmek bizleri memnun etti." dedi.

Avusturya'nın Türk ve Müslümanların yoğunlukta yaşadığı ülkelerden biri olduğunu, bu ülkeye 50 yıl katkı sağlamış Türk vatandaşlarının olmasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Usta, Büyükelçilik, Konsolosluk ve sivil toplum kuruluşlarının vasıtasıyla buradaki vatandaşların daha güçlü olmalarını arzu ettiklerini dile getirdi.

UID'nin düzenlediği vatandaşlarla buluşma etkinliğine Türkiye'nin Viyana Büyükelçi Ozan Ceyhun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da katıldı.???????

AK Parti'li Usta, Türkiye-Avusturya ilişkilerinde yeni siyasi söylemden memnun
AK Parti'li Usta, Türkiye-Avusturya ilişkilerinde yeni siyasi söylemden memnun
AK Parti'li Usta, Türkiye-Avusturya ilişkilerinde yeni siyasi söylemden memnun

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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