Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Üye Hayatını Kaybetti

AK Parti'li Üye Hayatını Kaybetti

1 saat önce

AK Parti Kaş İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Sertçelik geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

AK Parti'li Üye Hayatını Kaybetti, System.String[]
AK Parti Kaş İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Sertçelik geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kalkan'da bir restoranda çalıştığı öğrenilen 51 yaşındaki Yusuf Sertçelik, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine Sertçelik, kurtarılamadı. Sertçelik'in cenazesi ikindi namazına takiben kılınan cenaze namazının ardından Kalkan Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:02 Kaynak: İHA

Sabah, Kalp Krizi, Güncel
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