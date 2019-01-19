AK Parti'li Üye Hayatını Kaybetti
1 saat önce
AK Parti Kaş İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Sertçelik geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
AK Parti Kaş İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Sertçelik geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kalkan'da bir restoranda çalıştığı öğrenilen 51 yaşındaki Yusuf Sertçelik, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesine Sertçelik, kurtarılamadı. Sertçelik'in cenazesi ikindi namazına takiben kılınan cenaze namazının ardından Kalkan Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:02 Kaynak: İHA
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