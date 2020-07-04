AK Parti'li Uzun'dan AK Parti'nin sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama - Son Dakika

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, partilerinin 18 yıllık iktidarında sağlık alanında büyük devrim yaptığını söyledi.

Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından günümüze kadar geçen 18 yıllık sürede özel hastanelerin acil servislerinin vatandaşa açılmasından aile hekimliği uygulamasına, kanser tarama merkezlerinden mega proje şehir hastanelerine varıncaya kadar sağlık alanında birçok reform gerçekleştirdiğini anlattı.

AK Parti'nin sağlık politikalarının, hastanelerin içinde bulunan eczanelerin önünde uzayan ilaç kuyrukları işkencesini sonlandırdığını vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Özellikle şehir hastaneleri hayata hayat katan bir sağlık devrimidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olan ve birçok ilimizde açılışı yapılan şehir hastaneleri ve yoğun bakım ünitesi oranında dünyada sayılı ülkeler arasında olmamız gururumuzdur. İktidara gelmeden önce ambulans sayısı 648 iken, şimdi ise 5 bin 500'dür. Ambulans helikopter ve ambulans uçaklarımızla sağlıkta devrim yaptık. Amasya'da yakın zamanda ambulans helikopter, 7 günlük Sabiha Alıcı bebek için havalandı. Rabbim devletimize zeval vermesin."