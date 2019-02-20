Son Dakika Haberleri: AK Parti'li ve BBP'li Adayların Yakınları Arasında Çıkan Kavga, Barışla Sonuçlandı

AK Parti'li ve BBP'li Adayların Yakınları Arasında Çıkan Kavga, Barışla Sonuçlandı

21 dakika önce

ŞIRNAK'ın Kasrik beldesi Belediye Başkanlığı için Büyük Birlik Parti'den aday olan Sadun Şanlı ile AK Parti'den aday olan Mehmet Şanlı'nın yakınları arasında çıkan kavga, jandarmanın araya girmesiyle büyümeden önlendi.

AK Parti'li ve BBP'li Adayların Yakınları Arasında Çıkan Kavga, Barışla Sonuçlandı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Kasrik beldesi Belediye Başkanlığı için Büyük Birlik Parti'den aday olan Sadun Şanlı ile AK Parti'den aday olan Mehmet Şanlı'nın yakınları arasında çıkan kavga,  jandarmanın araya girmesiyle büyümeden önlendi. Aileler de bugün barıştırıldı.

2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Kasrik Belediye Başkanı seçilen Sadun Şanlı, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmedi. Bunun üzerine partisinden istifa eden Şanlı,  Büyük Birlik Partisi Kasrik Belediye Başkan adayı oldu. AK Parti'den ise Mehmet Şanlı aday gösterildi.  İki adayın yakınları arasında 3 gün önce belde merkezinde bilinmeyen nedende kavga çıktı. Kasrik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle  kavga büyümeden sonlandırıldı.

Bugün ise jandarma ve partililerin girişimiyle 2 aile barıştırıldı.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:32 Kaynak: DHA

Şırnak, Kasrik, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rockçı İmam Ahmet Muhsin Tüzer, Adaylıktan Çekildi Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi

Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 17:53:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li ve BBP'li Adayların Yakınları Arasında Çıkan Kavga, Barışla Sonuçlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]