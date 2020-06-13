AK Parti'li ve CHP'li vekiller, maaşlarını Hatayspor'a bağışladı - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı