AK Parti'li Vekil, Bir Ayda İki Kardeş Acısı Yaşadı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, bir ay içinde iki kardeş acısı yaşadı. İrfan Kartal, Kardeşi Ahmet Kartal'dan sonra 80 yaşındaki Ağabeyi 80 yaşındaki Halit Kartal'ı son yolculuğuna uğurlarken göz yaşlarına boğuldu.

İRFAN KARTAL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ın aile hekimi olan kardeşi Ahmet Kartal'ın bir ay önce Giresun'daki evinde ölü bulunmasının ardından dün gece ise ağabeyi olan 80 yaşındaki Halit Kartal hayatını kaybetti. Bir ayda iki kardeş acısı yaşayan Kartal, düzenlenen cenazede gözyaşlarına boğuldu.

VAN'DA CENAZE NAMAZI KILINDI

AK Parti'li vekilin ağabeyi ve Buruki Aşiretinin lideri merhum Kinyas Kartal'ın yeğeni ve Abdulbari Kartal'ın oğlu olan Halit Kartal, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Buruki Aşiretinin ileri gelenlerinden Halit Kartal için bugün öğle saatlerinde Van'daki Hazreti Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kartal'ın cenazesi, Tuşba ilçesine bağlı Dibekdüzü Mahallesindeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Kartal'ın kardeşi olan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.