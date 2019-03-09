AK Parti'li Vekilden Bursa'da Sulama Suyu Fiyatlarında İndirimi Müjdesi

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Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik

AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan